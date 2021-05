JAKARTA - Meat and Livestock Australia (MLA) secara resmi membuka kampanye Jakarta Beef Up Fest 2021 pada Senin (31/5/2021). Meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, event tahunan yang digelar MLA Indonesia ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Kampanye Jakarta Beef Up Fest 2021 ini akan dilaksanakan selama satu bulan, yaitu 1-30 Juni 2021 mendatang. Sebanyak 25 café dan food service ternama di Jakarta pun turut meramaikan kampanye tersebut, di antaranya Aprez, Amuz Gourmet, Bistrogram , Cutt & Grill, Txoko, PA.SO.LA Restaurant Ritz Carlton Pacific Place Hotel, Greyhound, Tucanos, Bacco, Summers at The Pool Swissotel, The Chinese National Swissotel, Holysmokes, Table Talk, Lumpang Emas, serta Turkuaz Authentic Turkish and Ottoman Cuisine.

Tak ketinggalan, William Casual Dining, 1945 Fairmont Hotel, Rasa dan Jimbaran Restaurant Ayana Midplaza Hotel, Riva Wyndham hotel, Cork&Crew Country Club, Sailendra Restaurant JW Marriot Hotel, Union, Steak Hotel by Holycow dan Origami Roof Dining Grandika Iskandarsyah Hotel and Bae Society.

Chief Representative MLA Indonesia, Valeska pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada sejumlah pihak café dan food service yang terlibat. “Saya berterima kasih kepada 25 hotel dan restoran yang sudah bergabung. Semua hotel dan restoran sudah punya menu yang unik dan siap untuk dinikmati,” ujar Valeska, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Para chef terbaik di Jakarta yang berasal dari 25 café dan food service ini telah menyiapkan menu andalannya masing-masing. Kreasi ini tentunya siap memanjakan lidah para konsumen dengan resep-resep pilihan yang berbahan dasar daging sapi Australia yang memiliki beragam keunggulan.

Berbagai keunggulan daging sapi Australia ini juga dibenarkan oleh Family Ambassador MLA, Dian Nitami. Aktris berusia 49 tahun tersebut turut merasakan keunggulan dari daging sapi Australia yang dijamin 100 persen kehalalannya karena sapinya disembelih oleh penyembelih muslim, bersertifikat dan mengikuti syariat Islam.

“True Aussie Beef ini sudah lama ya jadi favorit saya dan keluarga, karena rasanya enak, teksturnya lembut, cara masaknya mudah, sangat membantu sekali buat ibu seperti saya. Proses pemotongan dan pengolahannya juga dijamin kehalalannya, jadi tidak perlu khawatir. Begitu sampai daging juga masih fresh dan dalam keadaan yang baik,” katanya.

Menurut ahli nutrisi Emilia Ahmadi, merupakan hal yang baik jika nutrisi dalam daging sapi dapat tetap terjaga seiring dengan tingkat kesegarannya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi daging merah adalah kualitas, kuantitas dan proses memasak.

“Mengonsumsi daging merah itu harus memperhatikan tiga hal, yaitu kualitasnya, kuantitas atau seberapa banyak yang kamu makan atau konsumsi, dan bagaimana proses memasaknya,” tutur Emilia.

Daging merah sendiri merupakan sumber protein yang kaya zat besi pencegah anemia, mengandung zinc, vitamin B6, serta vitamin B12. Tak heran, mengonsumsi daging sapi dapat menambah sumber energi, serta membantu menjaga imunitas tubuh. Daging sapi Australia juga tidak membutuhkan waktu lama untuk dimasak, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya dapat tetap terjaga.

“Mau buat masakan Indonesia, seperti rendang, pakai Australian Beef justru lebih mudah, hemat waktu juga hemat gas, serta rasanya lebih enak. Jadi, tidak harus menu western ataupun Australian, tapi banyak menu Indonesia yang bisa di-explore,” kata Chef Vania Wibisono yang turut hadir serta menampilkan demo masak Bersama Chef Vindex Tengker dan Chef Chandra Yudasswara.

Hal senada juga disampaikan oleh Chef Vindex yang telah lebih dulu menggunakan daging sapi Australia. Selain dapat diolah menjadi beragam menu, kualitas daging sapi Australia juga tidak perlu diragukan lagi. “Saya sudah lama pakai daging sapi Australia, kita sudah tahu kualitasnya bagaimana ya, dan ini sangat mudah untuk divariasikan menjadi berbagai menu,” ujarnya.

Melalui kampanye Jakarta Beef Up Fest 2021, seluruh keunggulan True Aussie Beef dapat dinikmati langsung di 25 restoran terbaik di Jakarta. Beragam informasi seputar Jakarta Beef Up Fest 2021, serta pengolahan, resep, hingga fakta mengenai daging sapi juga dapat diakses melalui laman Okezone. Termasuk di antaranya, kreasi 25 chef yang berpartisipasi dalam event tahunan MLA ini.

“Beef Up Fest ini merupakan program di mana hotel dan restoran dapat membuat menu baru, ataupun highlight menu yang sudah ada untuk dipromosikan. Ini tentunya juga membantu industri food service, serta menjadi salah satu upaya untuk menjaga menu makanan yang baik agar tetap berada dalam kondisi yang sehat,” kata Manager Business Development MLA, Christian Haryanto. CM

(yao)