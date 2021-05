Tak hanya menyanyi, Agnez Mo tampaknya diam-diam memiliki bakat menjadi supermodel. Hal itu tampak dalam unggahan terbaru di Instagramnya, di mana pelantun ‘Coke Bottle’ ini bergaya bak Naomi Campbell berjalan di atas catwalk.

Dalam video tersebut, Agnez Mo tampak anggun dalam balutan kebaya tradisional Bali. Dia mengenakan kebaya kutubaru warna putih dan kain Bali berwarna gelap.

Penampilan ini lalu dilengkapi dengan hiasan ikat pinggang kebaya Bali yang semakin menunjukkan tubuh langsing perempuan 34 tahun ini. Melengkapi tampilannya, Agnez Mo mengikat rambut pendeknya dan menghiasi telinganya dengan bunga.

Uniknya, dia memadukan penampilan anggunnya itu dengan sepasang sandal jepit. Dia lalu menjadikan sudut-sudut hotel layaknya catwalk.

“Naomi Campbell walk (in my Balinese traditional attire),” kata Agnez Mo dikutip dari keterangan video-nya, Senin (31/5/2021).

Sontak gaya Agnez Mo melenggang bak supermodel dalam balutan kebaya tradisional Bali ini menuai decak kagum netizen. Mereka memuji penampilan sang artis, tapi di antaranya ada juga yang salah fokus (salfok) ke sandal jepit Agnez.

“Sempurna,” kata netizen di kolom komentar. “Boom queen!” puji yang lainnya.

“Slay it queen,” tulis netizen. “You really killed the walk nez...” puji netizen. “Sandal jepit is the best ya Ci,” komentar yang lain. “Jegeg,” kata netizen.

