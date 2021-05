Pembatasan besar-besaran yang dilakukan pemerintah sejak pandemi Covid-19 berdampak terhadap para pengusaha yang bergerak di bidang food service seperti cafe, restaurant and fine dining.

Banyak cafe dan resto menutup gerainya sementara, bahkan tak sedikit yang terpaksa tutup permanen karena tidak dapat membayar operasional dan karyawan akibat sepi pengunjung. Setahun lebih pandemi telah berlalu, di 'Era New Normal yang menerapkan adaptasi dan kebiasaan baru ini, cafe dan resto mulai kembali beroperasi untuk memberikan layanan terbaik kepada para costumer baik of/line maupun secara online (delivery atau take away).

Merespon situasi ini, Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia, lembaga yang mempromosikan daging sapi Australia tergerak untuk berinisiatif, sebagai salah satu kontribusi bagi upaya sektor food service yang tengah berjuang bangkit melawan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Support MLA untuk sektor food service khususnya di Jakarta diwujudkan melalui gelaran Jakart Beef up Fest 2021 yang akan berlangsung selama satu bulan penuh yakni mulai dari 1 sampai dengan 30 Juni mendatang.

Jakarta Beef up Fest diketahui merupakan event tahunan yang digelar MLA Indonesia dan tahun ini dilaksanakan dengan suasana berbeda karena adanya pandemi Covid-19. Kali ini, MLA menjalin kerja sama dengan 25 cafe, food service ternama di Jakarta yang memenuhi kriteria.

Mulai dari Aprez, Amuz Gourmet, Bistrogram , Cutt & Grill, Txoko Jakarta, PA.SO.LA Restaurant - The Ritz Carlton Pacific Place, Greyhound Cafe, Tucano's Churrascaria Brazilian BBQ Buffet, Bacco, Summers at The Pool - Swissotel PIK Avenue, The Chinese National - Swissotel PIK Avenue, Holy Smokes - Slpw Smoked BBQ, Table Talk, Lumpang Emas, Turkuaz - Authentic Turkish and Ottoman Cuisine, William's Casual Dining, 1945 Restaurant Fairmont Jakarta, Rasa & Jimbaran Ayana MidPlaza Jakarta, Riva at Wyndham Hotel, Cork & Screw - Country Club, Sailendra Restaurant - JW Marriott Hotel Jakarta, Union, Steak hotel by HOLYCOW!, Origami Roof Dining at Hotel Gran~hika lskandarsyah and BAE by Society.

Gerai-gerai yang terpilih mengikuti gelaran Jakarta Beef up Fest 2021, pastinya juga telah menerapkan standard panduan protokol kesehatan (prokes) untuk operasional restoran yang bisa diikuti oleh setiap restoran sesuai dengan imbauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Para chef terbaik di Jakarta dari 25 hotel, resto dan cafe yang berpartisipasi telah mempersiapkan menu andalan masing-masing. Kreasi para ahli di bidang food and kuliner ini dijamin akan memanjakan para pengunjung.

Penting untuk diketahui, daging sapi Australia yang diekspor ke Indonesia disebutkan dijamin pasti halal. Mengingat sapi- sapi di Australia disembelih oleh penyembelih muslim, bersertifikat dan mengikuti syariat islam. Jadi masyarakat bisa merasa tenang karena mendapatkan daging bersih dan dijamin aman 100 persen halal, jadi tak perlu khawatir dan ragu saat membeli daging sapi Australia.

Melalui kampanye 'Beef up Fest 2021' semua keunggulan True Aussie Beef yang dapat dinikmati langsung di 25 resto terbaik di Jakarta baik datang langsung mapun pembelian secara online.

Valeska selaku Chief Representative Indonesia dari MLA, menyakinkan masyarakat tak perlu cemas atau ragu terhadap kualitas 25 gerai food service yang ikut dalam perhelatan Jakarta Beef Up Fest 2021.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena gerai-gerai yang berpartisipasi dalam event ini sudah menerapkan prokes ketat ya. Silakan nikmati kreasi dari chef-chef terbaik di Jakarta Beef Up Fest,” ujar Valeska.

Sebagai tuan rumah, Valeska menuturkan ia berharap program ini bisa semakin berkembang di tahun-tahun berikutnya.

“MLA berterima kasih atas kesempatannya untuk bekerjasama dan mendukung food service di Indonesia. Harapannya program ini bisa diperluas tahun depan,” tutup Valeska.

Beragam informasi menarik seputar Jakarta Beef up Fest 2021 dan informasi menarik dan inspiratif mengenai seputar daging sapi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk inpirasi kreasi 25 chef yang berpartisipasi dalam event tahunan MLA Indonesia ini, semua bisa Anda akses hanya di Okezone.com

(DRM)