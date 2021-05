Glenn Alinskie kerap dijuluki 'Hot Daddy' oleh netizen. Selain paras ganteng, tentu saja julukan tersebut disematkan karena kedekatan Glenn dengan kedua anaknya, Nastusha Olivia Alinskie dan Dante Oliver Alinskie.

Suami Chelsea Olivia tersebut memang sering mengunggah kebersamaan dengan kedua buah hatinya, terutama Nastusha yang sudah biasa diajak bermain. Pada momennya bersama putrinya, Glenn Alinskie tampil dengan gaya rambut yang berbeda-beda.

Nah, bagi kamu yang lagi cari inspirasi gaya rambut pria, hairstyle Glenn Alinskie berikut ini bisa banget jadi inspirasi.

Pompadour

Merupakan salah satu jenis tatanan rambut pada potongan undercut yang paling banyak digunakan oleh pria. Potongan jenis ini memiliki ketebalan lebih pada bagian atas dengan rambut bagian samping dan belakang yang dibuat lebih tipis.

Baca Juga : Potret Chelsea Olivia Pamer Tubuh Ramping Usai Melahirkan

Taper Fade

Taper fade adalah salah satu variasi undercut yang cukup populer di antara para pria selain pompadour. Perbedaannya, model rambut klasik ini merupakan potongan gradual yang semakin tipis mulai dari bagian tengah hingga tampak memudar di rambut bagian bawah.

Baca Juga : 4 Potret Chelsea Olivia Pakai Dress, Inspirasi Tampil Feminin

Messy On The Top Haircut





Salah satu keunggulan potongan rambut Undercut adalah kita dapat memainkan rambut tengah yang tebal dengan berbagai variasi gaya Kalau bosan dengan gaya rambut rapih yang merupakan ciri khas potongan Undercut, kamu bisa membuatnya sedikit berantakan seperti yang dilakukan oleh Glenn Alinskie saat ia menggendong Dante pada foto diatas. Tampak rambut tengah nya dibiarkan berantakan, Messy On The Top Hair cause why not!

Side-Part Fade Adalah salah satu variasi gaya rambut klasik potongan undercut yang juga memiliki nama lain comb over. Sekilas tampak mirip dengan pompadour, namun side part lebih menekankan pada volume rambut mengembang yang menyatu, seperti yang ditampilkan oleh Glenn Alinskie pada foto dirinya yang tampak sedang fokus memotret tersebut. Undercut Man Bun Bosan dengan gaya rambut yang begitu-begitu saja? Kamu bisa coba variasikan dengan gaya rambut Man Bun. Man bun sendiri adalah istilah untuk menyebut gaya rambut pria yang dikuncir ke atas menjadi cepol. Dengan kata lain, ini adalah cepol untuk para pria! Katanya nih, banyak wanita yang menganggap gaya rambut man bun bisa membuat tingkat keseksian pria meningkat 100%. Mungkin inilah alasan kenapa sosok Glenn tampak sangat layak disebut ‘Hot Daddy’ seperti pada foto di atas!