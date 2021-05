BEBERAPA waktu belakangan perilaku rombongan pesepeda kerap menjadi sorotan publik. Setelah diacungi jari tengah oleh pengendara motor, kini giliran muncul video aksi para pesepeda ngadem di dalam minimarket.

Dalam video TikTok yang diunggah ke linimasa media sosial Twitter oleh akun @krisnamp4 itu menunjukkan segerombolan pesepeda sedang duduk di dalam minimarket.

Mereka tampak beristirahat duduk bersantai di lantai sambil terlihat ada yang sedang menikmati segelas mi instan.

"Hot weather outside, combine with cold minimarket floortille, with a breeze cold air from drink refrigerator. Only cyclist can relate (Cuaca panas di luar, berpadu dengan minimarket yang dingin, dengan embusan angin dingin dari kulkas minuman. Hanya pengendara sepeda yang bisa)," tulis keterangan dalam video tersebut.

Unggahan tersebut langsung mendapat komentar dari para netizen.

"Wkwkwkw alfa punya nenek kaleee," tulis akun @mysteryn*** di kolom komentar.

"OnLy CyCli5T c4n r3laTe...iye cyclist gaada adab. Itu uda tau minimarket uda alley.nya kecil buat jalan malah dipake duduk...ude gitu keringetan lagi," koemntar @eucary***.

"Jorok bet. Dah keringetan bau, nongki di alfa lesehan. Kek gapunya duit aja nongki tmpat laen," ungkap @naomyr***.

"Atlet sepeda kok takut gerah kepanasan," tulis @ham***.

"Ini pas berdiri bekas duduknya apa ngga basah gitu karna keringet," komentar netizen lainnya.

