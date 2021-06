Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2016, publik sempat dihebohkan dengan sosok Zaskia Gotik. Bagaimana tidak, pada satu kesempatan Zaskia melontarkan candaan dengan menyebut lambang Pancasila sebagai ‘bebek nungging’.

Statement sang pedangdut cantik yang terkenal dengan ‘Gotik’ alias ‘Goyang Itik’ nya tersebut lantas menuai kontroversi karena dianggap bukan lagi sebatas candaan, tapi sudah sampai pada taraf hinaan.

Menariknya setelah beberapa saat kasus tersebut mencuat bahkan berujung pelaporan sosok Zaskia Gotik ke polisi, Ketua Fraksi PKB MPR saat itu yakni Abdul Kadir Karding malah menjadikannya sebagai sosok Duta Pancasila yang juga turut menuai pro dan kontra tersendiri.

Walau kasus tersebut telah jauh lama berlangsung, namun ‘gelar’ sebagai Duta Pancasila sedikit banyak tidak dapat dilepaskan dari sosok Zaskia Gotik.

Lalu apakabar sang Duta Pancasila yang kini telah menjadi sosok ibu tersebut? Dilansir dari akun Instagram nya @zaskia_gotix , yuk kita intip bagaimana kondisi beserta gaya berpakaian sang artis yang juga bisa dijadikan referensi OOTD (Outfit of The Day).

1. Memberi sinyal comeback ke Panggung Dangdut Tanah Air!

Hal ini diketahui berdasarkan foto yang diunggah di feeds Instagram nya pada hari Minggu (30/5/2021), Zaskia mengunggah foto lawas nya saat mengisi salah satu acara televisi dengan menuliskan caption singkat

“Comeback 😍”

Tampak pada foto, suami dari pengusaha batu bara Sirajuddin Mahmud tersebut mengenakan gaun putih dengan anting-anting warna putih sebagai aksesoris yang semakin mempercantik tampilan dirinya. Bisa banget dijadiin referensi OOTD di acara formal buat para wanita!

2. Tampil modis bersama sang suami

Hati-hati buat para jomblo, konten yang diunggah oleh Zaskia ini mengandung ke-uwu-an yang bisa bikin kamu baper! Pada konten berbentuk video boomerang tersebut, tampak Zaskia sedang bergandengan tangan dengan sang suami.

Penampilan Zaskia Gotik terlihat sangat modis! Mengenakan turtleneck berwarna krem yang dilapisi dengan blazer berwarna coklat tua dengan celana jeans longgar berwarna biru. Tak lupa ia membawa tas kecil sebagai aksesoris yang semakin mendukung OOTD modis nya.

3. Cantik saat sedang berlibur di Paris

Penampilan Zaskia Gotik saat sedang berlibur di Paris juga bisa dijadikan referensi OOTD nih! Sambil ber-pose di atas sepeda dengan background foto sungai kota Paris yang cantik, penampilan Zaskia Gotik tidak kalah cantik dengan background nya!

Mengusung tema OOTD sporty, terlihat Zaskia mengenakan topi berwarna black & white dari brand ternama Gucci dan memakai kaos polos berwarna putih. Untuk bawahannya, ia menggunakan rok berwarna navy blue serta kaos kaki dan sneakers berwarna putih yang semakin mempercantik penampilannya

4. Looks so Stunning with Yellow Fitted Blazer!





Selanjutnya outfit casual formal dari sang Duta Pancasila yang satu ini juga bisa kamu jadikan referensi, baik untuk menghadiri acara formal bahkan acara fashion sekalipun

Pada foto tersebut, terpancar aura cantik dari sosok Zaskia Gotik yang mengenakan blazer berwarna kuning yang dikancing. She looks so Stunning with Yellow Fitted Blazer!

5. Tetap cantik dan modis dengan outfit ber-hijab sekalipun





Buat para wanita ber-hijab, outfit dari Zaskia Gotik ini juga bisa untuk kamu jadikan referensi lho Mengenakan jenis hijab pashmina berwarna almond , ibu satu anak ini terlihat sangat modis layaknya seorang gadis!