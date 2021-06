Korean Wave atau Hallyu masih mendominasi kehidupan banyak remaja, kaum millennial, baik wanita maupun pria di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Para remaja ini menggandrungi idola mereka, termasuk penampilan, pakaian yang dikenakan, gaya rambut, makeup, sampai pernak-pernik yang dikenakan.

Korean Wave atau Hallyu, sebutan untuk fenomena mendunianya budaya pop Korea sejak tahun 1990an. Di Indonesia, sejak saat itu hingga kini Korean Wave terlihat jelas dari perkembangan gaya dan perubahan fashion yang codong meniru artis-artis Korea. Para remaja sekarang menjadikan Korean style sebagai salah satu refrensi gaya berpakaian.

The F Thing, platform fashion and beauty e-commerce milik MNC Group berada di posisi terdepan dalam mengikuti perkembangan Korean Wave. The F Thing paling siap dalam merespon kebutuhan para remaja dalam mengikuti trend Korean Wave.

“Oleh karena itu, The F Thing mengadakan promo khusus produk-produk dengan warna pastel yang bertema “The Shades of Pastel” yang terlihat sering dikenakan oleh para idol K-pop khusus para penggemar budaya Hallyu.” Demikian penjelasan Business Development dari The F Thing, Lysia Jessica .

Dengan pilihan brand lokal terbaik, konsumen bisa menghemat hingga 90%. Tak hanya itu, ketika lanjut ke proses laman check out, akan ada tambahan diskon 10% dengan kode khusus KFEST10.

Beberapa brand yang tersedia di dalam promo “The Shades of Pastel” juga dapat diaplikasikan dari tren K-fashion, termasuk Legiteamate yang merupakan in-house brand dari The F Thing yang selalu update dengan desain terkini.

Serupa dengan Legiteamate, desain yang fleksibel dan warna yang digemari para pecinta Korean Wave pun bisa langsung cek brand-brand seperti Good Sunday, Kainkan, Deus Ex Machina, Bae, Savior, MANLY, House of Cuff, Cottonology, Saint York, Show The Monster, W. ESSENTIELS, Mon Akita, VM, Moodsociety.

Tak hanya seputar pakaian saja, promo kali ini juga menyediakan kategori tas dari ATVA, Cocoes, Contronew, Martinversa, Sackai Bags, Skill Monky, Kalibre, President, National Geographic, The X Woof, Xddesign, LIMBACK, Rover, Meru, Controlnew dan Gravity Element.

Promo ini berlangsung dari 24 Mei sampai dengan 6 Juni dengan potongan harga mencapai 90% dan tambahan diskon 10% dengan memasukkan kode voucher KFEST10 dan minimal pembelian 150 ribu Rupiah. Jangan sampai kelewatan kesempatan membeli varian produk tren K-fashion yang original dan terpercaya dengan harga yang terjangkau dan gratis pengiriman ongkir, untuk terlihat modis di promo “The Shades of Pastel”.

TENTANG THE F THING:

The F thing adalah fashion and beauty e-commerce yang mengedepankan original dan trusted (orijinal dan terpercaya). Platform konten berbasis fashion, kecantikan dan gaya hidup ini bertujuan untuk membantu dan mengembangkan bisnis ritel agar dapat memperlihatkan karya dan cerita mereka kepada para konsumer. The F Thing juga bertujuan untuk memberi dampak positif kepada para milenial dan Gen Z baik di dalam maupun luar negeri.

