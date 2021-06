From Bangkok to Jakarta, bagi Anda yang rindu berlibur ke negara Gajah Putih Thailand untuk menikmati sajian unik nan lezat bisa Anda temukan di Greyhound Cafe. Kafe ini mengusung konsep Thai Food with a Twist, di mana pengunjung dapat menikmati berbagai hidangan Thailand dengan sentuhan unik ala Greyhound Café.

Berlokasi di Jalan Gunawarman No: 36A Jakarta Selatan. Greyhound Cafe sangat cocok untuk Anda yang ingin hangout dengan teman-teman dan keluarga. Ketika memasuki area dining, Anda akan berada di dalam sebuah rumah kaca dengan bar dan open grill kitchen, di mana Anda dapat menyantap makanan favorit sambal mendengar bartender menyiapkan minuman atau melihat aksi Chef memasak makanan.

Untuk Anda yang lebih suka di area terbuka, Greyhound Café juga memiliki sebuah taman asri nan hijau di area outdoor. Suasanan inilah yang membuat Anda betah berlama-lama untuk nongkrong sembari menyeruput kopi sambal ditemani menu snack pilihan Anda.

Greyhound Cafe juga menjadi salah satu resto Thailand yang hits dan Instagrammable di Jakarta khususnya bagi yang gemar berfoto OOTD. Dengan desain gaya yang modern dan artsy di setiap sudutnya ditambah dengan pencahayaan yang natural bikin foto OOTD menjadi semakin menarik.

Bicara soal menu andalan, Greyhound Cafe tentu saja menawarkan berbagai menu khas Thailand nan lezat dan menggugah selera.

Bertepatan dengan perhelatan Jakarta Beef up Fest 2021 yang akan diselenggarakan pada Juni 2021, Chef Dao dari Greyhound Cafe memiliki menu special Grilled Sirloin Steak with Blackpepper Sauce.

"Greyhound Cafe menggunakan Australian Beef, harum dan teksturnya lembut. Greyhound Cafe menggunakan daging sapi yang berkualitas baik," kata Chef Dao.

"Silahkan datang jika ingin mencoba Grilled Sirloin Steak with Blackpepper Sauce," ucapnya.

BACA JUGA: Bacco Wine Culture, Australian Beef Lebih Lembut dan Juicy

Penting untuk diketahui jika daging merah Australia, selain teksturnya yang lembut dan juicy, juga menjadi daging pilihan yang memiliki banyak protein dan nutrisi.

Meat and Livestock Australia (MLA) selaku organisasi yang mendukung peternakan dan industri daging sapi melalui berbagai inisiatif, meluncurkan rangkaian program melalui kampanye #BeefUp mulai dari Juli 2020 hingga Juni 2021.

Banyak orang yang menikmati daging merah Australia #TrueAussieBeef ini karena percaya bahwa daging-daging tersebut aman untuk dikonsumsi, mengingat Australia menempati posisi terdepan daging merah berkualitas.

Hadir dalam kampanye #BeefUp dan #JakartaBeefUpFest, MLA juga ingin memperkenalkan lebih lanjut keunggulan serta manfaat daging sapi Australia #TrueAussieBeef kepada konsumen Indonesia serta memastikan kualitas, Australia juga terkenal akan komitmennya terhadap standar ketat yang diperlukan untuk memproduksi daging dan produk olahan yang halal.

Dengan kepercayaan inilah, produsen tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan menerapkan sistem tindakan keamanan makanan, jaminan kualitas, dan kemampuan pelacakan dari peternakan hingga tersaji di piring menjamin integritas industri daging merah Australia.

CM

(yao)