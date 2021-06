Bosan dengan suasana resto dalam ruangan saat menyantap menu makanan? Cobalah berkunjung ke Summers at the Pool, Swissôtel Jakarta PIK Avenue. Sebuah restoran dan bar oasis perkotaan untuk kamu yang senang dengan lunch di ruangan terbuka ataupun makan malam di tepi kolam renang.

Resto ini menyiapkan menu dengan pengalaman bersantap yang berbeda untuk para tamu. Bersama pasangan, orang terdekat atau rekan bisnis, kamu bisa menikmati hidangan dalam suasana ruangan terbuka.

Berlokasi strategis di Pantai Indah Kapuk, Summers at the Pool merupakan tempat makan mewah yang menjadi tempat bersantap yang sempurna di tengah hiruk pikuk Jakarta yang ramai dan sibuk, dan melepaskan penat anda sesaat di tempat ini.

Salah satu menu khas andalan Summers at the Pool menggunakan bahan utama daging sapi Australia #TrueAussieBeef. Tahun 2021 ini, Summers at the Pool, Swissôtel Jakarta PIK Avenue merupakan salah satu gerai yang terpilih untuk ambil bagian dalam ajang Jakarta Beef up Fest 2021 yang digelar oleh Meat Livestock Australian (MLA) Indonesia.

Edi Pancamala, Executive Chef Summers at The Pool. (Foto: Dok.Okezone)

Edi Pancamala, Executive Chef Summers at The Pool, mengatakan untuk Jakarta Beef up Fest 2021, dirinya sudah menyiapkan menu Iga Bakar Dabu Dabu. Ini adalah sajian khas yang menjadi menu andalan Summers at The Pool.

Bahan utama dari menu ini ada daging sapi Australia. Menurutnya, sapi Australia mulai dari penggemukan dan pemotongan benar-benar terjamin kualitasnya dan dijamin 100 persen halal. Sehingga dipastikan dagingnya empuk dan mudah memasaknya. Daging sapi Australia juga juicy dan marble score di dalam dagingnya. Rasanya enak, teksturnya lembut, cara masaknya mudah, praktis gak pakai ribet.

Iga Bakar Dabu Dabu. (Foto: Dok.Okezone)

"Untuk proses memasak, pertama daging dilumuri garam dan lada. Setelah itu, kita lumuri bumbu kuning. Setelah proses pelumuran kita masak dagingnya dalam suhu 70 derajat dan kita masak selama 12 jam. Sehingga didapatkan tekstur daging yang empuk, tapi tidak membuat daging hancur," jelasnya.

Daging sapi Australia teksturnya lembut, tastenya enak, jadi cocok banget untuk diolah berbagai masakan, praktis dan kaya nutrisi pastinya. “Selanjutnya, daging yang sudah dimasak dilumuri dengan kecap manis. Lalu kita masak di atas pemanas,” katanya lagi.

Summers at the Pool, Swissôtel Jakarta PIK Avenue adalah satu diantara 25 café, food service ternama di Jakarta yang terpilih dalam kampanye Jakarta Beef up Fest 2021, MLA. Event regular tahunan MLA ini berlangsung mulai 1 hingga 30 Juni 2021.

Acara ini sebagai kontribusi MLA sebagi upaya turut membangkitkan sektor food service yang tengah berjuang bangkit melawan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Chef-chef terbaik di Jakarta dari 25 hotel, resto dan café yang berpartisipasi telah mempersiapkan menu andalan masing-masing. Kreasi para ahli di bidang food and kuliner ini dijamin akan memanjakan para costumer diantaranya resep-resep berbahan dasar daging sapi Australia yang memiliki beragam keunggulan.

Let’s beef up your day bersama #TrueAussieBeef

