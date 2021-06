Bunga Citra Lestari tengah berlibur di Pulau Dewata Bali. Hal ini diketahui lewat unggahan foto seksi Bunga Citra Lestari mengenakan bikini di Instagram.

"The ocean is everything i want to be.. Beautiful, mysterious, wild and free..," tulis BCL pada caption unggahan fotonya yang memandang lautan lepas mengenakan kacamata hitam.

Pada foto tersebut, perempuan yang akrab disapa BCL itu tampil seksi mengenakan bikini two piece warna lavender dengan model tali leher. Foto diambil dari angle belakang membuat punggung mulus BCL terlihat jelas.

Meski hanya memamerkan punggung mulusnya, foto BCL ini langsung menyita perhatian netizen. Buktinya, foto BCL mendapat 150 ribu likes dari pengguna Instagram tak sampai satu jam diunggah.

Unggahan BCL pun ramai dikomentari oleh netizen. Nyaris semua dibuat gagal fokus dengan penampilan seksi BCL mengenakan bikini ini.

"Sexyynya janda," kata opier***

"gorgeous !! ❤️," komen @adore***

"Cantik sekali wanita ini," sanjung @rastavoriaoffi***

"Cantik banget&sexy," puji whyn***

"Bening bgt," kata @ryan.chandr**

Sebelum BCL mengunggah Instagram story dirinya sedang menginap di sebuah hotel kawasan Nusa Dua, Bali. Pada Instagram story tersebut, kedatangan BCL disambut hangat oleh karyawan hotel.

BCL tampil santai mengenakan tanktop warna putih dan kacamata hitam tampak ramah membalas sambutan hangat mereka. Dia juga sempat mendapat satu bucket bunga yang cantik sebagai cenderamata.

(hel)