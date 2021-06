WALAU ber-status selebriti papan atas, Cinta Laura mengaku orang yang hemat dalam hidupnya. Hal itu dia sampaikan ketika berbincang dengan Gritte Agatha.

“Aku guilty (merasa bersalah) kalau ngebeli sesuatu yang baru atau mahal. Misalnya tas branded Rp30 juta, bayangkan berapa keluarga atau anak yang bisa aku sekolahin dan kasih makan dengan uang Rp30 juta.” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, tampak Cinta Laura mengenakan outfit tanktop putih yang dibalut dengan jaket kulit berwarna hitam. Sepertinya tanktop berwarna putih merupakan salah satu jenis outfit favorit sosok artis berdarah Indonesia- Jerman tersebut.

Baca Juga : Irit Belanja hingga Bangun Sekolah, Cinta Laura Belajar Hargai Uang dari Ayah

Beberapa foto yang diunggah di akun Instagram nya @claurakiehl, tampak Cinta Laura tampil mengenakan outfit berupa tanktop berwarna putih. Berikut potret gaya Cinta Laura mengenakan tanktop putih, Rabu (2/6/2021).

Outfit full berwarna putih, Cinta Laura ‘looks so beautiful in white’!





Selanjutnya melalui foto yang diunggah pada tanggal 5 Mei 2021, Cinta Laura tampak ber-pose manis. Memakai outfit full berwarna putih, mulai dari tanktop putih, legging putih serta flat shoes berwarna putih yang memiliki sedikit corak berwarna emas, berasa ingin menyanyikan lagu Shane Filan : she looks so beautiful in white!~

Baca Juga : 4 Gaya OOTD Cinta Laura Pakai Crop Top Putih, Simpel tapi Tetap Stylish!

Cute and Beautiful in One Style!





Kembali mengenakan outfit perpaduan tanktop putih dengan jeans berwarna biru serta sneakers berwarna putih, Cinta Laura terlihat sangat cantik dan cute di foto tersebut!

Jumpsuit dengan tanktop Nah, kalau di sini Cinta Laura mengenakan jumpsuit navy dengan styling super kece. Ya, kancing bajunya dia turunkan sampai perut sehingga tanktop putihnya terlihat memberi kesan santai yang tak berlebihan. Lalu, dia tambahkan belt hitam yang berukuran lumayan besar sebagai pemanis stylenya. Gaya rambut Cinta di sini jadi sorotan yang sayang untuk diabaikan. Keren banget!