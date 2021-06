ARTIS serba bisa Ivan Gunawan kembali membuat video bersama Miss Grand Indonesia 2021 yaitu Sophia Rogan. Kali ini Ivan membagikan momen spesialnya pada saat acara Welcoming Dinner Miss Grand Indonesia 2021.

Sebelum memulai acara, Ivan dan para tamu undangan melakukan swab test untuk memastikan keamanan dan kenyamanan acara. Acara yang diadakan di hotel mewah tersebut dihadiri oleh para Miss Grand Indonesia 2018 dan 2020.

Mereka terlihat sangat cantik dengan pakaian serba hitam. Aurra Kharisma sebagai Miss Grand Indonesia 2020 pun terlihat karismatik menggunakan mahkota.

Saat acara dimulai, Ivan dan Aurra menyampaikan kata sambutannya. Sesaat kemudian, Sophia Rogan muncul dengan pakaian formal berwarna putih lengkap dengan mahkota dan perhiasan yang mewah.

Sophia mengaku sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Mereka pun menikmati hidangan yang telah disiapkan bersama-sama.

Sambil menyantap makanan, Sophia mendapat pertanyaan tentang perjalanan dibalik kesuksesannya menjadi Miss Grand Indonesia 2021.

Sophia menjelaskan bahwa ia bertemu Ivan Gunawan pada tahun 2018. Sophia juga mengaku bahwa Aurra lah yang memberi tahu sosok Sophia kepada Ivan. Supanya Sophia dan Aurra telah berteman sejak lama. Setelah mencari tahu tentang Sophia, akhirnya Ivan mengontak ibu Sophia yang pada saat itu berada di Bali.

“I was quite shocked, but then after a little bit of thinking, I realized how this is just an amazing opportunity, how could I turn this down” tutur Sophia.

