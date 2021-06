CURHAT netizen di media sosial kerap mengundang perhatian publik, terlebih jika mengenaskan tapi bisa ditertawakan oleh orang lain. Seperti kejadian viral bayar parkir mobil sebesar Rp9,6 juta yang dialami seorang bule influencer.

Akun Twitter @bukanankunkoriya kemudian membagikan foto yang memperlihatkan karcis parkir mobil milik bule tersebut. Diketahui bule itu parkir di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Harga parkiran sudah seharga iPhone 12 mini," tulis keterangan dalam unggahan itu.

Unggahan tersebut lantas ramai dibahas di jagat Twitter. Ratusan netizen membagikan ulang dan menyukai kemelasan pria yang ada di foto tersebut.

Sejatinya ada keterangan di foto yang pertama kali dibagikan di Instagram Stories @doyoutravel tersebut. "(Price) 9,6 mil IDR. Niceee (That's around 670 USD). I wasn't expecting this much tbh, quite shocked (Tarif Rp9,6 juta. Niceee (Itu sekira USD670). Saya tidak berharap sebanyak ini, cukup terkejut)," jelasnya.

Bisa diterangkan sedikit, dari unggahan karcis tersebut dapat diketahui kalau si netizen parkir mobil selama 2 bulan lamanya, terhitung sejak 1 Apri hingga 1 Juni 2021. Makanya, harganya pun bisa sangat membengkak.

Nah, di kolom komentar, ada netizen yang coba mencari tahu berapa harga per jam dari tarif parkir bandara tersebut.

"Total dari waktu yang tertera berarti durasinya 61 hari, 9 jam, 3 menit. Parkir kan biasanya dihitung per jam dengan pembulatan ke atas, berarti bisa dianggap 61 hari 10 jam atau 1.474 jam.

"(Tarif) 9.640.000 (dibagi) 1.474 adalah 6.540 per jam. Artinya, biasa parkir per jamnya adalah Rp6.540. Segitu tarif parkirnya, emang di atas rata-rata sih," kata akun @PatrickHerma***.

Lalu, komentar menggelitik pun dilontarkan netizen lain. Berikut beberapa contohnya: "Lagian ngide banget parkir 2 bulan di bandara," tulis akun @triaa*** di kolom komentar. "Di Bandara Ngurah Rai ada yang parkir 5 tahunan enggak diambil," komentar @farizalhan***. Baca juga: Viral Video Karyawan Sering Izin Sakit, Ini Tanggapan Pakar Kesehatan "Kalau saldo ATM-nya kurang, mobil auto digadai," kata @suci***. "Yaelah mas influencer ini kok jadi jualan derita sih," celetuk @nutellawi***. "Kenapa enggak parkir di depan Indo***** aja sih? Palingan goceng," komen @kuepuk**.