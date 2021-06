DUCHESS of Cambridge, Kate Middleton disuntik vaksin Covid-19 untuk pertama kalinya. Dia divaksin berselang kurang lebih satu pekan setelah sang suami, Pangeran William menerima dosis vaksin Covid-19.

Lewat akun Twitter resmi The Cambridge, @KensingtonRoyal, kepada publik Kate membagikan momen dirinya menerima suntikan dosis pertama vaksin Covid-19. Dari cuitan keterangan foto, Kate divaksin di Science Museum, London sebagai lokasi vaksinasi.

“Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout, thank you for everything you are doing,” bunyi cuitan yang ditulis Kate.

Potret Kate yang sedang bersiap untuk disuntik oleh seorang tenaga kesehatan tersebut pun menarik perhatian para netizen. Pasalnya, Kate yang selalu hampir tampil di depan publik dengan setelan busana serba formal.

Tiba-tiba hadir dengan mengenakan setelan kasual yaitu mix and match ribbed summer warna ivory white lengan pendek sebagai atasan dengan celana jeans biasa sebagai bawahan. Gaya berbusana yang bisa dikatakan langka dari seorang anggota keluarga kerajaan Inggris seperti Kate.

Meski hanya memakai setelan busana kasual nan sederhana tanpa balutan dress dan sepatu hak tinggi rancangan desainer mode dunia ternama. Tapi aura bangsawan dan pesona kecantikan Kate tetap terpancar kuat. Tak heran, para netizen ramai memuji gaya penampilan santai Kate saat divaksin tersebut.

“Bagaimana bisa Kate terlihat tetap glamor saat divaksin?,” komentar akun @R**Ebgb

“Tidak tahu kenapa, tapi lihatlah betapa menyenangkannya melihat Duchess mengenakan celana jeans dan terlihat santai. Natural beauty,” puji netizen pemilik akun @Staci***rsons89

“Memakai jeans, Kate terlihat rendah hati dan santai dengan statusnya sebagai keluarga kerajaan,” imbuh akun bernama @70s***ic**dict

“Seberapa fit Kate setelah punya tiga orang anak?? Kate terlihat mengagumkan,” tulis @Ro***lyBelle_

(hel)