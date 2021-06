Tidak perlu jauh-jauh plesiran ke negeri China untuk menikmati kulinernya. Datang saja ke The Chinese National, yang terletak di lantai 7 Swissôtel Jakarta PIK Avenue. Restoran ini resmi dibuka pada 12 Desember 2020 di kawasan Pantai Indah Kapuk.

Restoran China ini memberikan pengalaman bersantap baru yang unik dan membawa para tamu ke Shanghai dengan desain China tahun 1920-an. Masakannya autentik dengan campuran kelas dunia.

Desain restoran yang mewah membuat restoran ini menyabet penghargaan bergengsi untuk desain interior, yakni Best of Asia Pasific Design Awards kategori Restaurants, Lounges and Bars oleh EDG Design Singapura dan Interior Design’s 15th Annual Best of Year Awards 2020.

Di The Chinese National terdapat empat area yang terdiri dari Paperduck, yakni tempat yang menghadirkan menu Bebek Peking yang sudah terkenal di Jakarta. Selanjutnya Black Powder Red adalah area dimana para tamu disuguhi dengan makanan yang mengandung bahan rempah-rempah pedas, mala dan Szechuan.

Sementara, Iron Needle memuaskan selera santapan dengan tangan Chef berkualitas melalui masakan lamian dan dim sum yang hangat langsung dibuat dan disajikan didepan tamu. Sedangkan area terakhir Letterpress Bar adalah tempat minum teh dan sajian kue mewah di siang hari dan berubah menjadi bar hingga larut malam.

The Chinese National mengundang para tamu untuk bersantap dengan tenang dengan lingkungan yang aman dan higienis. Tahun ini, The Chinese National ikut ambil bagian dalam gelaran Jakarta Beef up Fest 2021. The Chinese National bersama dengan 24 hotel, resto dan kafe lainnya akan meramaikan event tahunan MLA. Para chef telah mempersiapkan menu andalan masing-masing. Kreasi para ahli di bidang food and kuliner ini dijamin akan memanjakan para pengunjung.

Beef Black Pepper. (Foto: Dok.Okezone)

Event ini diselenggarkan oleh Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia, lembaga yang mempromosikan daging sapi Australia tergerak untuk berinisiatif. MLA menggelar event ini sebagai salah satu kontribusi bagi upaya sektor food service yang tengah berjuang bangkit melawan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Melalui kampanye #BeefUp, MLA ingin memperkenalkan lebih lanjut keunggulan serta manfaat daging sapi Australia #TrueAussieBeef kepada konsumen Indonesia. Jakart Beef up Fest 2021 akan berlangsung selama satu bulan penuh yakni mulai dari 1 sampai dengan 30 Juni mendatang.

Gerai-gerai yang terpilih mengikuti gelaran Jakarta Beef up Fest 2021, telah menerapkan standard panduan protokol kesehatan (prokes) untuk operasional restoran yang bisa diikuti oleh setiap restoran sesuai dengan imbauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia.

Kong Fook Sin, Executive Chef The Chinese National. (Foto: Dok.Okezone)

Kong Fook Sin, Executive Chef The Chinese National, mengatakan untuk gelaran Jakarta Beef up Fest 2021, dirinya sudah mempersiapkan menu Beef Black Pepper. Bahan utamanya daging sapi Australia #TrueAussie. Daging sapi ini terkenal memiliki standar khusus mulai dari peternakan hingga pengolahan untuk memastikan kualitas dagingnya dari segi manfaat nutrisi dan keamanannya. "Dagingnya lebih empuk dan mudah cara memasaknya. Tidak alot juga dagingnya," kata Chef Kong.

Bagian daging sapi yang digunakan adalah tenderloin sapi Australia. Daging sapi ditumis dan dicampur paprika serta daun bawang. Untuk Anda yang rindu dan penasaran dengan cita rasa China, silahkan datang dan nikmati langsung Beef Black Pepper di The Chinese National. Lets beef up your day!

