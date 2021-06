Aksi Cristiano Ronaldo di Piala Eropa 2020 pastinya sangat dinanti. Namun, tak hanya Ronaldo yang akan menyedot perhatian di Euro 2020, kekasihnya, Georgina Rodriguez juga diyakini akan menyita perhatian.

Perempuan berdarah Argentina dan Spanyol tersebut selama ini memang kerap mencuri perhatian lewat gaya penampilannya. Tak hanya glamor, Georgina Rodriguez kerap tampil dengan busana seksi kala menemani Ronaldo ataupun hangout sendiri.

Tak jarang Georgina Rodriguez juga membagikan foto seksinya ke akun Instagram pribadinya. Salah satu berfoto selfie di mobil mewahnya.

Di foto selfie tersebut, perempuan yang berprofesi sebagai model tersebut memperlihatkan koleksi tas mahalnya yaitu Hermes Etain Baby Birkin 25 cm Togo Tin Grey Gold Hardware Darling seharga 32.000 USD atau sekitar Rp450 juta.

Sementara itu, dia mengenakan crop top motif kotak-kotak hitam putih dengan bagian dada dibiarkan terbuka. Kacamata hitam, kalung, dan cincin berlian di jari manisnya menyempurnakan style-nya.

Penampilan cantik dan seksinya pun mendapat respon dari netizen. Kolom komentar unggahan fotonya pun panen pujian.

"Gorgeous," kata waqar_da***

"Beautiful smile gerginoino," sanjung adulla.al.ra***

"AAAA, can't keep up with this beauty anymore😫🤚🏻 GIOOO❤," tulis @giocrislo(((

"perfect 🌸," kata @shabgol2***

