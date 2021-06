SOSOK Ryu Jun Yeol dikenal sebagai salah satu aktor muda papan atas Korea Selatan. Selain aktingnya, Ryu Jun Yeol juga tampil sebagai aktor ganteng dengan selera fesyen yang mumpuni.

Dengan sense of fashion yang mumpuni dan kemampuan mix and match dirinya, Ryu Jun Yeol bisa memperlihatkan gaya OOTD keren dan minimalis ala dirinya. Penasaran kan potret OOTD (outfit of the day) minimalis dan keren ala Ryu Jun Yeol?

Merangkum akun Instagram pribadinya, Jumat (4/6/2021) yuk simak ulasan empat potretnya di bawah ini.

1. Santai dengan celana pendek





Jalan-jalan santai ke taman, aktor bintang Reply 1988 ini tampil santai dengan setelan outfit tema warna earth tone. Kaus lengan panjang warna putih dipasangkan dengan celana pendek warna hijau sage, sepasang sneaker bertali dan kaus kaki putih melengkapi penampilan santai ala Ryu Jun Yeol.

2. Kombinasi kasual dan semi formal





Memadukan dua konsep gaya sekaligus, kasual dan semi-formal look, Ryu Jun Yeol memasangkan kemeja denim sebagai atasan bersama celana panjang bahan warna ivory white dan sepatu loafers warna hitam. Keren bukan?

3. Celana motif

Hadir ke acara pameran karya seni, aktor film The King tersebut tampil modis dalam balutan celana panjang full motif kota-kotak warna coklat. Dia padukan bersama graphic tee putih dan slim-fit blazer warna biru navy bersama sepasang sneaker putih. Tampilan modern namun sopan untuk look semi-formal. 4. Vest

Ryu Jun Yeol tampil keren mengenakan setelan kaus oblong lengan pendek warna putih dan celana pendek denim yang santai. Dia memberi twist dengan teknik layering lewat pemakaian sleeveless vest alias rompi tanpa lengan motif tribal warna-warni sebagai outer. Terakhir, tinggal sempurnakan dengan pemakaian sepasang sepatu keds putih bertali dan kaus kaki di atas tumit.