Perawatan kecantikan merupakan kebutuhan sekaligus gaya hidup. Akibatnya berbagai produk yang berkaitan dengan perawatan kecantikan pun bermunculan dan meramaikan pasar. Dari yang berharga murah sampai yang sangat mahal. Dari yang sudah terbukti berkhasiat maupun yang biasa-biasa saja. Semua ada di pasaran.

Lalu bagaimana jika yang Anda cari adalah produk perawatan kecantikan yang sudah terbukti berkhasiat, tetapi juga harganya terjangkau?

Jika Anda termasuk yang rajin merawat kecantikan, kemungkinan besar pernah mendengar merek The Ordinary. Dimiliki oleh perusahaan DECIEM, The Ordinary dikenal dan dicintai banyak orang karena produk perawatan kulitnya yang murah dan berkhasiat.

Sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia, produk perawatan kecantikan The Ordinary sangat digemari. Para pecinta perawatan kecantikan tergila-gila. Produk dari merek ini selalu langsung habis terjual.

Dengan harga yang terjangkau dan formula bahan yang minimal, The Ordinary merupakan produk yang tepat bagi mereka yang baru mengenal perawatan kulit dan ingin secara rutin memakai produk perawatan kulit.

The Ordinary memang sudah sangat dikenal menjual berbagai produk skincare dengan harga terjangkau, namun berkualitas dan mampu memberikan hasil yang nyata. Untuk produk kecantikan yang bisa mencerahkan kulit, The Ordinary banyak mengandalkan bahan dasar asam (acid) untuk produk exfoliating yang mampu menghilangkan sel kulit mati dan mencerahkan kulit sekaligus menghidrasi kulit. Selain itu ada juga serum dan krim wajah dengan bahan-bahan pencerah yang sangat terkenal seperti alpha arbutin, vitamin C dan niacinamide.

Anda bisa memilih bahan apa yang kira-kira paling cocok untuk jenis kulit dan bisa mengatasi masalah kulit Anda.

Platform fashion dan beauty e-commerce milik MNC Group, The F Thing membantu Anda dalam menentukan produk yang harus dicoba. The F Thing menyediakan produk paling populer dan menjelaskan jenis kulit yang sesuai dan bagaimana cara menggunakan produk.

Sebagai salah satu platform e-commerce yang selalu up-to-date dengan trend fashion dan beauty, The F Thing dengan bangga membawakan produk The Ordinary kembali ke website.

Khusus untuk para beauty enthusiasts, berbagai produk andalan The Ordinary dapat ditemukan di website The F Thing termasuk Glycolic Acid 7% Toning Solution, Granactive Retinoid 2% Emulsion, Niacinamide 10% + Zinc 1%, 100% Plant-Derived Squalane, Azelaic Acid Suspension 10%, 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil, Caffeine Solution 5% + EGCG, dan The Ordinary - Amino Acids + B5. Dengar potongan harga 7,6%, para penggemar skincare bisa mendapatkan produk favorit The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% dengan harga Rp180.000 yang hanya tersedia di website The F Thing.

Produk The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% yang bisa Anda dapatkan dengan potongan harga, mampu mencegah kulit memproduksi melanin berlebih yang bisa memicu timbulnya flek hitam. Produk ini juga mampu mengontrol produksi sebum yang berlebihan dan mengencangkan pori-pori sehingga kulit terlihat lebih cerah. Cocok bagi Anda yang memiliki kulit acne prone, berminyak dan berpori-pori besar.

Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan produk ini dengan harga terjangkau, hanya di The F Thing karena produk dijamin original. Hanya belanja produk The Ordinary dari The F Thing, Anda tidak perlu khawatir untuk membayar ongkir pengiriman tanpa minimal pembelian.

