VLOGGER Rachmawati Kekeyi Putri baru-baru ini kembali mencuri perhatian netizen. Bagaimana tidak, perempuan yang terkenal dengan nama Kekeyi ini baru saja melakukan filler hidung.

Hal tersebut diketahui dari postingan terbaru di Instagramnya. Lewat sebuah foto, dia memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari wajahnya, yaitu hidung yang lebih mancung.

Diketahui, dia melakukan filler hidung di salah satu klinik kecantikan di Surabaya, Jawa Timur. Berikut transformasi Kekeyi sebelum dan setelah melakukan filler hidung, seperti dirangkum pada Sabtu (5/6/2021).

Tampil polos bersama Tasya Farasya

Sebelum namanya melambung seperti sekarang, Kekeyi adalah beauty vlogger yang berpenampilan sederhana. Lihat saja gayanya saat bertemu idolanya, Tasya Farasya, di tahun 2018. Saat itu, Kekeyi terlihat polos dan sederhana dengan riasan tipis di wajahnya.

Glow up dengan makeup kekinian

Setelah memiliki nama dan wajahnya wira-wiri di layar kaca, penampilan Kekeyi semakin glow up. Lihat saja gayanya yang satu ini, di mana dia mendapatkan kesempatan untuk di-make over oleh Make Up Artist (MUA) profesional langganan selebriti, Bennu Suromba.

Di foto ini, Kekeyi terlihat cetar dengan riasan Bennu Suromba yang tampak blold namun tetap flawless dan gaun cantik warna pink dari Rya Baraba. Tak lupa, perempuan 26 tahun ini juga mengenakan hijab warna senada serta aksesori mahkota.

Merasa percaya diri dengan filler hidung Ini merupakan unggahan terbaru Kekeyi usai melakukan filler hidung. Tanpa make-up, Kekeyi terlihat cantik natural dengan hidung barunya. Dia juga mengaku lebih percaya diri usai melakukan filler. Penampilan barunya ini pun ramai pujian netizen. “Kekey makin cantik aja,” puji netizen. “Nambah cantik sahabat,” komentar yang lain. “Cieee kekeyi hidungnya mancung sekarang,” tulis netizen.