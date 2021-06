KINI banyak ditemukan merek lokal yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan public figure untuk membuat suatu produk yang tidak biasa. Hasil kolaborasi dari dua pihak atau lebih tersebut biasanya mengundang perhatian dari banyak orang. Salah satunya adalah merek sepatu lokal yang membuat karya baru dengan Dochi Sadega.

Karena penasaran dengan sepatu tersebut, dr Tirta membuat video review langsung di YouTube channel miliknya. Sepatu tersebut merupakan produk keluaran merek Geoff Max yang berkolaborasi dengan Dochi Sadega, vokalis band Pee Wee Gaskins.

Packaging dari sepatu tersebut didominasi oleh warna hitam, terdapat tulisan di atas box yaitu "This is (not) that Dochi Sadega". Menurut dr Tirta, arti dan filosofi dari tulisan tersebut yaitu Dochi tidak mau jika sepatu ini dimirip-miripkan dengan sepatu lain.

Sepatu tersebut dihiasi dengan warna hijau tosca, putih, dan sedikit warna coklat. Terdapat tali sepatu berwarna putih dan juga label merek yang terdapat di dekat tali. Dokter Tirta menebak bahwa bahan yang dipakai adalah nylon.

Pada bagian belakang, terdapat simbol unik berwarna putih di sepatu seharga Rp525.000 tersebut. Dokter Tirta pun mengungkapkan bahwa sepatu tersebut sangat ringan dan nyaman digunakan.

"Kainnya ringan banget ya. Jahitannya sangat sangat rapi. Bahannya nylon otomatis gak panas," tutur dr Tirta.

Ia pun memberi nilai 9 dari 10 untuk kualitas dan penampilan dari sepatu tersebut. Yuk intip seperti apa sepatu Geoff Max X Dochi Sadega hanya di YouTube channel Tirta PengPengPeng!

