TAHAP audisi MasterChef Indonesia Season 8 sudah selesai. Para peserta yang lolos tahap audisi kini bersiap untuk masuk ke tahap bootcamp. Para kontestan harus langsung bersiap ditantang mengolah bahan makanan yang sudah disediakan.

Tahap ini bukan perkara mudah bagi para peserta, karena untuk menaklukkan tantangan di bootcamp kali ini berbeda dari tantangan-tantangan sebelumnya. Selain pressure karena harus menyelesaikan tantangan yang belum pernah mereka lakukan, para kontestan juga harus memperebutkan slot untuk dapat masuk ke tahap berikutnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk para kontestan.

"Kalian semua hadir di sini karena memiliki mimpi yang sama, yaitu menjadi The Next MasterChef Indonesia Season 8. Be ready, get excited; karena kita pun sangat excited untuk melihat siapa di antara kalian yang akan menjadi pemenang MasterChef Indonesia Season 8. Kompetisi ini akan dimulai dari galeri, so get ready, be excited karena akan banyak tantangan yang harus kalian hadapi," ujar Chef Arnold Poernomo saat memotivasi para kontestan.

Pada tahap bootcamp kali ini akan ada peserta yang pulang, jika mereka tidak berhasil menaklukkan 3 tantangan yang diberikan oleh juri. Apa saja tantangan yang diberikan kali ini? Siapakah yang harus gugur di babak bootcamp? Dan Siapakah yang berhak melaju ke galeri MasterChef Indonesia?

