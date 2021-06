SOPHIA Latjuba merupakan salah satu aktris senior yang wajah dan penampilannya masih terlihat muda. Bahkan di usianya yang telah menginjak 50 tahun, mantan kekasih Ariel Noah tersebut masih tetap tampil memesona.

Ditambah dengan gaya OOTD (outfit of the day) simpel yang menjadi ciri khasnya, Sophia Latjuba terlihat seperti kakak-adik ketika jalan bareng putrinya, Eva Celia. Ketika tampil di sesi pemotretan, Sophia Latjuba juga bisa bergaya dengan tampilan elegan.

Penasaran seperti apa potret cantiknya Sophia Latjuba yang akan berulang tahun ke-51 pada 8 Agustus nanti? Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram @sophia_latjuba88, Minggu (6/6/2021).

Cropped Top dan Kulot

Dalam fotonya ini, Sophia sedang berada di Bali. Ia terlihat enjoy dengan mengenakan white cropped top, dipadukan dengan celana kulot black striped.

"Hari itu di Bali. Astaga, betapa aku merindukanmu #bali," tulis Sophia slaam keterangan fotonya itu.

Tampil Kasual

Sophia Latjuba tampil kasual dengan mengenakan blazer hitam, kaus vneck putih, celana jeans, dan sneaker. Tak lupa, ia juga memakai kacamata dan shoulder bag bewarna senada dengan outfitnya. Penampilannya ini cukup simpel, dan membuat dirinya terlihat muda.

"20 tahun bukan 50 tahun. Aku gak percaya, bikin iri deh hehehe," ujar @ga****.

Gaun Hitam

Kemudian ibu dua anak ini terlihat anggun, saat mengenakan gaun cantik bewarna hitam. Makeup look yang natural, menyesuaikan dengan tema penampilannya itu.

"Kenangan lama. Harapan muda," katanya.

OOTD Sehari-hari

Di kesehariannya Shopia mengenakan outfit simpel. Saah satunya dalam foto yang diunggahnya ini, ia memakai top t-shirt putih, dan jogger nude.

Sneaker bewarna putih jadi penunjang penampilannya. Serta wajah tanpa makeup, membuat cantik alaminya kian terpancar.

"Outfit of the day. Every day," tulisnya.