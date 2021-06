Jakarta- Kendaraan listrik saat ini banyak mencuri perhatian para pengguna jalan, tidak terkecuali anak muda yang sekarang makin marak mengganti kendaraannya dengan kendaraan listrik, salah satu contohnya adalah motor listrik. Melihat euforia tersebut, Prambors mengadakan Prambors Finding E-Motor untuk membagikan satu unit motor listrik kepada satu Kawula Muda (sebutan untuk pendengar Prambors) yang beruntung.

Mulai dari 7 Juni 2021, ada alert khusus yang diputarkan oleh Prambors sebagai syarat bagi Kawula Muda yang ingin mendaftarkan diri di website Prambors. Hal ini sebagai salah satu bentuk dukungan Prambors dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai, khususnya di Indonesia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mulai menyiapkan langkah-langkah untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, khususnya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

“Ada beberapa target, pertama itu kita kejar semua kendaraan dinas operasional, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, sudah beralih menggunakan KBLBB, yaitu mobil atau motor listrik,’’ ucap Risal Wasal, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub.

Prambors Finding E-Motor ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan #Prambors50thMengudara. Merayakan usianya yang ke-50, Prambors berupaya untuk tetap hadir dengan kegiatan-kegiatan yang up-to-date dengan kehidupan anak muda saat ini.

“Di usia Prambors yang sudah mencapai 50 tahun ini, Prambors terus menciptakan berbagai campaign yang kreatif dan inovatif, dan memposisikan diri sebagai medium edukasi positif untuk pendengar, serta memberikan campaign terkini bagi generasi muda. Melihat antusiasme tinggi anak muda dengan motor listrik, kita mencoba membuat campaign bagi-bagi motor listrik yang bisa diikuti Kawula Muda dengan cara yang menarik, yaitu mengajak Kawula muda mencari special alert Prambors Finding E-Motor di On Air Prambors buat menangin satu unit motor listrik.” tutur Iqbal Tawwakal, Brand Manager Prambors Radio.

Campaign ini berlangsung mulai 7 Juni hingga 18 Juni 2021. Buat Kawula Muda yang mau ikutan, bisa daftarkan diri dengan cara cari dan dengerin special alert-nya di On Air Prambors yang akan diputar setiap harinya, abis itu langsung daftarin diri di www.pramborsfm.com dengan cara klik banner-nya dan tulis kalimat alert-nya. Kawula Muda yang beruntung akan dihubungi langsung oleh Prambors dan masuk ke Draw Box untuk menangin hadiah utama satu unit motor listrik. Info lengkap bisa dengerin Prambors atau cek www.pramborsfm.com. (CM)

(yao)