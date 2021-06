ARTIS cantik Jessica Iskandar kembali membuat heboh netizen di dunia maya. Jessica Iskandar mengunggah potret seksinya mengenakan bra pink di Instagram pribadinya.

Perempuan yang akrab disapa Jedar tersebut naik yacht atau kapal pesiar untuk menikmati suasana lautan di Bali. Seperti biasa, ibu satu anak itu menuliskan caption yang bernada gurauan.

"Inginnya aku mengarungi lautan untuk mendapatkan cintamu, hanya saja karung cocoknya untuk beras #lol #bali @moana.bali," tulis Jedar pada caption unggahan fotonya.

Menikmati suasana laut, Jessica Iskandar berpose di kapal pesiar. Jessica Iskandar seksi mengenakan bra pink dengan kemeja warna putih yang dibuka.

Selain itu, dia juga mengenakan celana pendek warna putih sehingga pahanya terekspos. Alhasil, penampilan Jessica Iskandar makin terlihat seksi.

Dia melengkapi penampilan seksinya dengan memakai topi fedora warna hitam. Sontak saja netizen langsung meramaikan unggahan foto seksi Jessica Iskandar ini.

"Katanya dah gak mau tampil seksi lagi😮 dah ah selamat pagi cantik," kata @dony***

"You are so buatifull," puji @a.arif***

"Cantik banget kak 😍😍," sanjung @villamurah***

"Smakin menjadi-jadi," tutur @lolitay***

(hel)