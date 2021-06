ARTIS Dian Sastrowardoyo tak hanya dikenal pintar dan memiliki paras cantik. Dian Sastro juga salah satu selebriti Tanah Air yang punya selera fesyen mumpuni.

Selera fesyennya yang mumpuni, Dian tampilkan lewat berbagai gaya penampilan pilihan busana yang ia kenakan. Dalam bergaya dengan berbagai jenis outfit, Dian bisa terinspirasi dari berbagai macam hal, fesyen dalam serial drama Korea misalnya.

Seperti yang diperlihatkan Dian baru-baru ini, dari penelusuran MNC Portal Indonesia, Senin (7/6/2021) lewat akun Instagram miliknya, bintang Ada Apa Dengan Cinta, Aruna dan Lidahnya, dan Kartini tersebut memamerkan tampilan gaya dirinya bergaya ala Lady Boss.

Bergaya ala Lady Boss, Dian terlihat chic dan cool mengenakan balutan setelan tailored suit triple buttons warna abu-abu, hasil karya perancang suit ternama Jonathan Wongso. Dari keterangan foto yang ditulis Dian, ibu dua anak tersebut mengaku bergaya memakai setelan suit terinspirasi dari fesyen di serial drama hits Vincenzo yang dua karakter utamanya Vincenzo (Song Joong Ki) dan Hong Cha Young (Jeon Yeo Been) yang berprofesi sebagai pengacara dan mafia selalu tampil formal, sharp, dan cool dalam setelan suit formal.

“Inpired by those well tailored suits in Vincenzo Cassano's world, and here I am just hangin and trying on some new suits with bro @jonathanwongso,” tulis Dian sebagai keterangan foto.

Terlihat di kolom komentar, OOTD Dian bergaya ala Lady Boss ini mendatangkan decak kagum dari beberapa rekan sesama selebritinya.

“Keren banget,” tulis Sandra Dewi.

“Daymmnnnnn,” puji singkat Awkarin.

“Sharp!,” seru penyanyi Marcell Siahaan

“Slide 2 gue demen,” kata desainer terkenal Didiet Maulana.

Tak hanya para rekan sesama selebriti, gaya busana formal Dian satu ini juga menuai pujian dari sebagian netizen. Para netizen bahkan menyebut Dian tampak seperti karakter pengacara cerdas dan cantik, Hong Cha Young.

“Keren kayak si mba Cha Young,” puji akun netizen bernama Enjiee***indaz

“Hong Cha Young,” komentar singkat Ethaat***ng lengkap dengan gambar emoji mata penuh cinta.

“Aduh mba lemes dengkul ku lihat kecantikanmu,” imbuh netizen pemilik akun ___aissdarm***

