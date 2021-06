HAL mengejutkan dari kompetisi memasak paling bergengsi MasterChef Indonesia. Salah satu kontestan bernama Fasha (33) asal Jakarta terpaksa melepas apron dan pulang dari Gallery MasterChef Indonesia Season 8.

Tampak kesedihan terpancar dari para semua kontestan akan kepergian Fasha dari Gallery MasterChef Indonesia Season 8. Hidangan "kentang kuah arsik" yang disajikannya tidak membuat tetap bertahan di MCI 8.

Hal ini berawal ketika perempuan cantik tersebut masuk tahap pressure test dan memasak hidangan dengan bahan utama kentang. Lalu hidanganya dibawa ke hadapan para juri untuk dicicipi dan dinilai.

Respons juri pun terdengar baik bahwa masakan Fasha memiliki rasa pedas dan seasoning yang baik. Para juri mengatakan rasa pedas dan asamnya dapat dinikmati. Tingkat kematangannya juga bagus.

Hanya sedikit masukan dari juri bahwa rasa asinnya kurang berasa dan ikan yang dibuatnya memiliki tekstur lembek.

Lalu kenapa hidangan yang direspons baik oleh dewan juri justru menghancurkan mimpi dan keinginannya berada di gallery?

Hal tersebut disebabkan hidangan yang buat oleh kontestan Fasha tidak meng-highlight bahan utama pada tantangan pressure test.

"Fasha thank you. Kamu harus meninggalkan mimpi kamu untuk menjadi The Next MasterChef Indonesia. sayangnya hidangmu pada hari ini tidak perform, dan juga kurang meng-highlight daripada kentang tersebut," ungkap Chef Juna dalam keputusanya, Minggu 6 Juni 2021.

Keputusan tersebut sontak membuat peserta lain sedih dan memberi semangat kepada Fasha untuk jangan patah semangat. Fasha pun tampak tegar dan kuat dan lega mendengar keputusan para juri terkait kepulanganya dari Gallery MCI 8. "Lega setelah dengar keputusan juri, dan itu yang terbaik. Bersyukur sampai titik ini atas penyertaan Tuhan. Tak pernah terpikir aku bisa sampai di titik ini," pungkas Fasha. Baca juga: Dikasih Kejutan, 18 Kontestan MasterChef Indonesia Pakai Appron Nama Masing-Masing