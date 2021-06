SUDAH setahun lebih almarhum Glenn Fredly berpulang. Meski begitu kepergiannya nampak sulit untuk dilepaskan oleh istrinya, Mutia Ayu.

Baru-baru ini, Mutia Ayu pun mengunggah sebuah video singkat di akun Instagram resminya @mutia_ayuu. Dalam postingan tersebut dia pun mencurahkan kerinduan pada suami tercintanya itu.

"Rona @glennfredly309 🌹I Really Miss You," tulis Mutia Ayu di Instagramnya.

Terlepas dari itu, Mutia Ayu memang nampaknya tengah berusaha menurunkan berat badannya. Dalam beberapa postingannya pun dia menyebut tengah membuat perut ya lebih kecil.

Seperti di foto ini, mengenakan dress hitam bermotif bunga putih ditambah dalaman berwarna krem, Mutia Ayu nampak cantik. "🌹Tahan Perut 😂," tulis Mutia Ayu dalam captionnya

Sementara di foto satu ini, dia tampil casual mengenakan kaus putih, dipadukan dengan blue jeans dan gesper hitam. Rambut ikalnya pun menambahkan pesona tersediri bagi Mutia Ayu. "Be proud of your progress. 🥰," Ungkap Mutia di caption foto tersebut.

(mrt)