Jakarta Beef up Fest 2021 merupakan event tahunan yang diadakan oleh Meat Livestock Australia (MLA) Indonesia. Event ini berlangsung mulai 1-30 Juni 2021.

Meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, event tahunan yang digelar MLA Indonesia ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 25 hotel, café dan restaurant ternama di Jakarta pun turut meramaikan kampanye tersebut.

MLA ingin memperkenalkan lebih lanjut keunggulan serta manfaat daging sapi Australia #TrueAussieBeef kepada konsumen Indonesia. Selain memastikan kualitas, Australia juga terkenal akan komitmennya terhadap standar ketat yang diperlukan untuk memproduksi daging dan produk olahan yang halal.

Ada 25 hotel, café dan restaurant ternama di Jakarta akan menampilkan menu signature masing-masing. Dalam memeriahkan Jakarta Beef up Fest 2021, Sailendra Restaurant mengajak Anda untuk mencicipi menu Sous Vide Poached Australian Beef Sirloin, dengan Wild Herb Espuma, Cured Egg Yolk and Pickled Onion. Ini adalah menu khusus yang ditampilkan dalam Jakarta Beef up Fest 2021.

Teknik memasak sous vide berasal dari Perancis yang artinya memasak dengan vacuum. Teknik sous vide pada intinya adalah memasak dengan suhu yang stabil dalam waktu yang lama.

Martin Weise, Executive Chef Sailendra Restaurant

Martin Weise, Executive Chef Sailendra Restaurant JW Marriott Hotel Jakarta, memilih daging sapi Australia karena mudah dan praktis cara memasaknya, teksturnya lembut sehingga tidak perlu lama-lama dimasak.

"Australia juga memiliki variasi grade wagyu mulai dari grade 1 – 912. Daging sapi Australia sudah lolos uji coba untuk memastikan eating quality, yaitu juiciness, tenderness, dan flavor," jelasnya.

Berlokasi di area lobi hotel JW Marriott Hotel Jakarta, Sailendra Restaurant mengadopsi konsep open kitchen kontemporer dengan multi split-seating dining area.

Sous Vide Poached Australian Beef Sirloin

Sailendra Restaurant dikenal sebagai salah satu restoran prasmanan terlengkap di Jakarta yang menyajikan berbagai sajian favorit khas lokal dan internasional. Sailendra Restaurant dilengkapi dengan dapur terbuka sehingga para tamu bisa menyaksikan langsung proses penyajian makanan mereka.

Segera langkahkan kakimu ke Sailendra Restaurant untuk menikmati Sous Vide Poached Australian Beef Sirloin. Let's beef up your day!

