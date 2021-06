Memasuki masa kenormalan baru, berbagai industri food service perlahan bangkit dari keterpurukan. Berbagai restoran dan kafe kembali buka untuk melayani para pelanggan setianya.

Guna mendukung para pengusaha, sekaligus memperkenakan daging sapi Australia #True Aussie Beef, Meat and Livestock Australia (MLA) menghadirkan Jakarta Beef Up Fest 2021. MLA merupakan lembaga yang mempromosikan daging sapi Australia di Indonesia. Sementara Jakarta Beef Up Fest merupakan agenda kuliner tahunan MLA.

Melalui festival tersebut MLA mendukung penyedia food service ternama dengan menghadirkan daging sapi Australia terbaik. Chief Representative MLA Indonesia Valeska mengatakan, selain mendukung para penyedia food service, agenda tersebut ditujukan agar para beef lovers bisa kembali menikmati daging berkualitas tinggi langsung dari sumbernya, dengan sentuhan khas masing masing chef.

Deden Gumilar, Culinary Director Riva Grill Bar & Terrace

Kampanye Jakarta Beef Up Fest 2021 ini dilaksanakan selama satu bulan, pada 1-30 Juni 2021. MLA menggandeng 25 kafe, restoran, hingga hotel ternama di seluruh DKI Jakarta. Riva Grill Bar & Terrace menjadi salah satu restoran yang ikut ambil bagian dalam event ini.

Deden Gumilar, Culinary Director Riva Grill Bar & Terrace Aat Wyndham Casablanca Jakarta, mempersiapkan menu Cote De Boeuf dari bahan utama daging sapi Australia #TrueAussieBeef. "Saya memilih daging sapi Australia karena flavour-nya sangat beraroma dan lebih empuk. Daging sapi Australia juga sangat berkualitas," katanya.

Cote De Boeuf

Untuk memasak menu Cote De Boeuf, Chef Deden menggunakan metode basting, yaitu proses melapisi daging sapi Australia dengan lemak atau cairan saat makanan itu dimasak. Bisa dilakukan dengan cara mengguyur menggunakan sendok atau dioles dengan kuas. Cara ini dipakai untuk mendapatkan rasa yang lebih lezat, daging sapi tidak kering, dan terlihat mengkilap.

Penasaran dengan menu Cote De Boeuf ? Segera kunjungi Riva Grill Bar & Terrace at Wyndham Casablanca Jakarta. So, let's beef up your day! Di sini Anda bisa menikmati hidangan Perancis yang lezat nan mewah.

Riva terdiri dari bagian lounge dan bar, serta dua teras luar ruangan yang nyaman. Satu teras menghadap jalanan, sementara teras satu lagi menghadap ke kolam renang. Kabinet penuh dengan wine mendominasi jalan masuk ke area makan dengan konsep dapur terbuka. Dengan suasana yang demikian, Anda tidak hanya menikmati menu bersantap, tetapi juga sebuah selebrasi .

