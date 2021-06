Indonesia tak hanya terkenal karena sektor pariwisata, tetapi juga kekayaan kuliner khas setiap daerahnya. Tak heran, sejumlah restoran menyajikan santapan kuliner khas nusantara dengan berbagai sentuhan untuk menarik minat pengunjungnya. Salah satunya adalah Lumpang Emas.

Lumpang Emas yang terletak di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, memiliki menu dengan konsep unik, kaya cita rasa, dan rempah-rempah yang dipadukan dengan gaya kedai Indonesia modern dengan ornamen dan aksesori vintage.

Meski mengusung hidangan khas tanah air, namun Lumpang Emas memiliki sentuhan interior Eropa klasik. Tampak pada pemakaian chandelier dan jendela yang besar. Ruangan didominasi warna putih, hitam, dan abu-abu yang terlihat maskulin. Gambar berdesain klasik menghiasi beberapa bagian dinding restoran.

Lumpang Emas adalah sebuah kedai makan Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 2013 atas dasar kecintaan dan masakan Indonesia, yang kini kian berkembang oleh makanan barat.

Chef Akhmad Yusuf. (Foto: Dok.Okezone)

Menu jagoan yang pantang dilewatkan adalah Sop Buntut (buntut bakar dan buntut goreng). Akhmad Yusuf, Executive Chef Lumpang Emas, mengatakan untuk memasak sop buntut bahan utama yang digunakan, yakni buntut sapi (oxtail) Australia #TrueAussieBeef yang dipadu dengan rempah-rempah Nusantara.

"Saya menggunakan buntut sapi Australia karena mengandung protein, dagingnya lebih tebal, lebih banyak, juicy, dan yang pasti halal," ungkap Chef Akhmad. Ia menambahkan, Sop Buntut menjadi menu spesial yang akan ditampilkan dalam event Jakarta Beef up Fest 2021.

Sop Buntut (buntut bakar dan buntut goreng). (Foto: Dok.Okezone)

Event ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian kampanye True Aussie Beef Up, oleh Meat and Livestock Australia (MLA), yakni lembaga yang mempromosikan daging sapi Australia di Indonesia. Tercatat, Jakarta Beef Up Fest merupakan agenda kuliner tahunan MLA. Jakarta Beef up Fest diadakan tanggal 1 - 30 Juni 2021. Meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, event tahunan yang digelar MLA Indonesia ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Melalui festival tersebut MLA mendukung penyedia food service ternama dengan menghadirkan daging sapi Australia terbaik. Chief Representative MLA Indonesia Valeska mengatakan, selain mendukung para penyedia food service, agenda tersebut juga ditujukan agar para beef lovers bisa kembali menikmati daging berkualitas tinggi langsung dari sumbernya.

Penasaran dengan menu Sop Buntut ? Segera kunjungi Lumpang Emas. So, let's beef up your day! Di sini Anda bisa menikmati hidangan kuliner nusantara yang lezat.

Lumpang Emas hanya menyajikan makanan terbaik, dari bahan-bahan terbaik, untuk pelanggan setia dan siap berbagi pengalaman dengan Anda.

