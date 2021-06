BADAN Kesehatan Dunia (WHO) memang tengah melakukan investigasi pada penyebab awal virus Covid-19. WHO pun melakukan penyidikan langsung ke China, yang dianggap awal dari outbreak virus tersebut.

Sayangnya, penelusuran asal muasal infeksi Covid-19 di China ini tidak segampang yang dipikirkan. Pasalnya, China nampak mempersulit kerjasama dengan WHO dengan menyembunyikan beberapa informasi.

Meski demikian, seorang pejabat tinggi WHO seperti dilapor Reuters, menyebutkan mereka tak bisa memaksa pihak China untuk memberikan informasi lebih banyak terkait asal-usul Covid-19.

Anggota tim WHO yang mengunjungi China awal tahun ini dengan tujuan menggali informasi asal muasal Covid-19, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke semua data.

Mike Ryan, direktur program darurat WHO menyebutkan, pihaknya tak bisa memaksa China untuk bisa memaparkan informasi tentang asal-usul wabah karena WHO tak memiliki kekuatan untuk memaksa siapa pun dalam hal ini. Meski, WHO sangat mengharapkan kerja sama, masukan, dan dukungan dari semua negara anggotanya.

Untuk diketahui, sejauh ini ada beberapa teori asal-usul Covid-19 yang beredar. Mulai dari teori virus Sars-CoV-2 disebutkan kemungkinan dimulai dari hewan kelelawar kemudian berpindah ke manusia, hingga dugaan virus itu lolos dari laboratorium di Wuhan, China.

(mrt)