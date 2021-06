SOSOK Jethro Armand, putra figur publik Jennifer Jill, mendadak jadi perhatian netizen. Pasalnya, beberapa waktu lalu ia kedapatan berlibur bersama penyanyi dan aktris papan atas Bunga Citra Lestari (BCL).

Pria yang juga seorang pembalap tersebut hadir dengan gaya penampilan hips dan kekinian khas anak muda zaman sekarang. Nah, penasaran seperti apa gaya penampilan Jethro Armand?

Merangkum dari unggahan akun Instagram pribadinya, Rabu (9/6/2021), yuk intip lima potret outfit of the day (OOTD) Jethro Armand yang pasti ganteng banget.

1. All black

Jalan-jalan santai di Brooklyn, New York, Jethro Armand pilih tema konsep all black untuk OOTD-nya. Sweater rajut hitam di-layer bersama coat hitam dan celana denim yang juga berwarna hitam. Sepasang sepatu sneakers-nya pun dipilih yang warna hitam.

2. Kemeja printing

Jalan-jalan ke Museum Ice Cream, Jethro Armand simpel dan trendi dengan memadukan kemeja printing lengan pendek warna ivory white bersama celana panjang hitam dan sepatu platform bertali warna camel.

3. Layering

Menonton pertandingan baseball, Jethro Armand allout untuk dressed up dengan mengenakan kemeja putih sebagai inner lalu ditumpuk jaket coat warna coklat muda sebagai outer dan skinny pants hitam sebagai bawahan. Sling bag Fendi dan topi baseball Yankees warna blue navy melengkapi penampilannya.

4. Denim short pants

Nonton Coachella, Jethro Armand terlihat bergaya simpel hanya dengan mengenakan setelan kemeja putih lengan pendek yang sengaja dibuka semua kancingnya bersama celana jeans pendek selutut dan sneakers model slip on warna hitam.

5. All denim

Masih dari gaya OOTD saat menonton gelaran Coachella, pria bertato tersebut juga sempat bergaya all denim look. Mix and match kemeja jeans lengan panjang sebagai atasan dan celana jeans pendek selutut dan sneakers model slip on warna hitam. Tidak lupa, topi golf warna biru sebagai aksesori pelengkap si ganteng Jethro Armand.

