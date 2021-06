HATI Maudy Ayunda tengah berbunga-bunga. Artis cantik tersebut sukses menyelesaikan program studi jenjang S2 nya di Universitas Stanford, Amerika. Maudy Ayunda wisuda!

Maudy Ayunda membagikan momen wisuda ke akun Instagram pribadinya. Dia mengunggah kolase foto-foto momen wisuda S2 dirinya tersebut ditemani oleh adik dan kedua orang tuanya.

Seperti halnya tradisi outfit wisuda di Indonesia, meski di Amerika Maudy tetap menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan Indonesia. Terlihat Maudy begitu cantik dan anggun dalam balutan busana kebaya model kutu baru warna merah bold dipadukan bersama rok kain motif Batik warna coklat gelap, ditambah aksen obi warna ungu eggplant.

Penampilan Maudy terlihat semakin elegan dengan tatanan rambut gaya up-do, rambut hitam panjangnya ditata dengan style cepol modern dan pulasan makeup flawless di paras cantiknya.

Berhasil menyelesaikan studi program master studi Master of Business Administration dan MA in Education di salah satu universitas top dunia, terlihat di kolom komentar banyak netizen dan rekan sesama selebriti membanjiri Maudy dengan ucapan selamat.

“Yeaay..congrats ade @maudyayunda,” tulis Najwa Shihab.

“Congratulations Maudyyy,” komentar Julie Estelle.

“Wawww congratsss Maudy,” tambah Andien.

“Proud proud proud! Buruan balik!,” seru Vidi Aldiano.

“Anjir sudah graduate saja kayanya kemarin baru saja heboh mau milih Harvard atau Stanford, selamat kak Maudy,” tulis netizen pemilik akun bernama Annisa***za

“Congrats maudy !!!! On to bigger and better !!!,” seru pemilik akun Ia***zrin

