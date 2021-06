YUNI Shara belum lama ini merayakan ulang tahunnya yang ke-49 tahun, tepatnya pada 3 Juni 2021. Siap memasuki usia setengah abad, kecantikan Yuni Shara benar-benar tak pernah dimakan waktu.

Di media sosial, dia masih terlihat cantik dengan kulit wajah kencang, seperti tidak ada keriputnya, ataupun bertubuh mungil dan singset. Benar-benar paras yang setiap tahun kita lihat dari dulu.

Belum lama ini juga Yuni Shara mengungkapkan rahasia di balik hubungannya dengan Raffi Ahmad masa lalu. Ya, kisah cinta dua insan tersebut sempat menjadi sorotan tajam kamera dan publik dan tak banyak informasi yang dapat dikulik saat itu.

Namun, Yun Shara belakangan ini mengungkapkan kalau Raffi Ahmad itu saat berpacaran dengannya sangat cemburuan. Beda sekali dengan kisah cintanya sekarang bersama Nagita Slavina.

Terlepas dari itu, paras cantik Yuni Shara sudah tak bisa dielak lagi. Kecantikan abadinya tak heran jadi inspirasi banyak perempuan di luar sana. Nah, di artikel ini MNC Portal coba membagikan beberapa potret terbaru Yuni Shara yang sayang dilewatkan:

1. Selfie penuh gaya

Lihat, di usianya yang sudah 49 tahun, gayanya masih edgy seperti ini. Dia mengenakan luaran hitam dipadukan dengan celana robek-robek. Kacamata hitam besar dilengkapi anting dan gelang membuatnya tampil super kece. Tas Hermes hitamnya nyempil sedikit dan menyempurnakan semuanya.

2. Saat bernyanyi dengan riasan full

Yuni Shara pun masih terlihat cukup aktif bernyanyi dari panggung ke panggung. Gaya tampilannya pun tak pernah berubah dari waktu ke waktu.

Lihat saja foto ini, Yuni masih seperti dulu dengan wajah cantik dan suara indah. Makeup looks-nya tampak glamour sekali, ya, ditambah perhiasan seperti antuing dan cincin membuat gayanya semakin stunning.

3. Birthday girl

Ya, ini dia potret Yuni Shara di usianya yang ke-49 tahun. Siapa yang menyangka kalau perempuan berbaju oren tersebut sebentar lagi usianya setengah abad? Gayanya masih keren dengan jeans dan heels dan wajahnya seperti tak ada keriput sama sekali. So pretty!

4. Close up face!

Belum puas dengan sebelumnya, maka foto ini membuktikan semuanya. Dia masih sangat cantik dan awet muda. Pancaran matanya tak pernah berubah dari dulu. Netizen pun tak menampik kalau Yuni Shara benar-benar always beautiful.

"Bunda tercinta, cantiknya sepanjang masa," kata Asty Ananta.

"And you always be young mbakku," puji Nini Carlina.

"Cantiknya enggak usang oleh waktu. Sehat selalu mbakku, idolaku sejak dulu," terang netizen @cinta_se***.

"Ayune mbak Yuni," tulis @dwipoyu****.