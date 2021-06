BERBEDA dari konten biasanya yang berbagi resep dan tutorial masak, kali ini Chef Eric Herjanto mengajak penonton mengikuti keseruannya kulineran. Chef Eric yang berhasil menjadi juara MasterChef Indonesia Season 6 tersebut membagikan salah satu restoran favoritnya yang berada di Jakarta.

Chef Eric Herjanto pun mengunjungi sebuah restoran tua yang berada di daerah Pancoran. Ia mengungkapkan bahwa restoran tersebut merupakan hidden gem restoran khas China di Jakarta.

"I have something special, a special place in my heart, yang selalu saya makan dari kecil namanya San Ik Restoran," tutur Chef Eric Herjanto.

Chef Eric juga menjelaskan bahwa restoran tersebut telah berdiri sejak puluhan lalu. Restoran yang bernama San Ik tersebut berada di Gedung Chandra, Lantai Ground, Food Court, Jalan Pancoran, Gajah Mada, Jakarta.

Ia memesan beberapa menu yaitu Lo Mie, Udang Pete, Oyster Omelette, dan juga Ikan Kuah Gurame.

"All the food is guaranteed to be good, tapi it’s a little bit pricey," jelas Chef Eric.

Dia pun merekomendasikan restoran tersebut bagi orang-orang yang ingin mencoba rasa autentik Chinese food yang menggugah selera.

(han)