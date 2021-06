FASHION Enthusiast, Ayla Dimitri, selalu punya cara unik tampil di media sosial. Pencinta mode tersebut bahkan selalu mendapat komen positif terkait dengan busana yang dipakai di setiap fotonya.

Di unggahan terbaru misalnya, Ayla mengenakan kaos putih yang simple tapi hasil akhirnya super stunning. Ya, mix and match menjadi kunci utama dari tampilan edgy seperti ini.

Bisa dijelaskan, Ayla mengenakan kaos putih yang ternyata dipadukan dengan printed skirt pendek, dan sheer outer biru yang benar-benar menggemaskan. Aksesori yang menjadi ciri khas Ayla pun tak ketinggalan dia selipkan.

Ya, di style ini dia menggunakan masker hijau neon yang kece badai, dipadukan dengan hand bag biru yang langsung membuat gaya centilnya so spicy. Lalu, untuk menetralkan semuanya, ada sepatu Louis Vuitton bernuansa maskulin.

"Kalau ditanya gaya aku seperti apa, aku itu 'in between'. Jadi, enggak totaly feminin atau juga maskulin, ada di tengah-tengah," terangnya dalam konferensi pers virtual peluncuran koleksi fashion IKEA dalam seri EFTERTRĂ„DA, Kamis (10/6/2021).

Gaya versatile yang ditonjolkan Alya Dimitri, dan menjadi karakter fashionnya dalam berbusana, bisa banget jadi referensi Anda dalam berpakaian. Tapi, menurut Ayla, yang terpenting Anda menemukan siapa diri Anda.

"Kalau sudah tau kita siapa, termasuk bagaimana gaya yang cocok dan menurut Anda dengan gaya itu ada rasa nyaman, ya, kepercayaan diri akan keluar dan pakaian apapun akan terlihat indah karena Anda nyaman dan confident mengenakannya," terangnya.

Ayla Dimitri pun memberikan sedikit tips untuk memadupadankan kaos putih simple favorit Anda. Item fashion yang satu ini, katanya, sangat mudah sekali di mix and match, jadi kembali lagi, 'back to your style'.

"Kaos putih ini bisa banget dipadukan dengan pallazo, atau pensil skirt, atau jeans bahkan, lalu kalau aku bisa menambahkan outer yang sheer atau tembus pandang supaya tetap feminin. Dan jangan lupakan statement item yang jadi ciri Kamu apapun itu karena di situlah nilai fashionnya," tambah Ayla.

(hel)