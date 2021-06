GIGI memang bisa menggambarkan kondisi kesehatan seseorang. Bahkan, seseorang bisa terkena stroke jika kondisi giginya rusak parah.

Selain itu, ternyata kondisi gigi bisa menggambarkan apakah seseorang tengah hamil atau tidak. Seorang mahasiswa kedokteran gigi, Sukhmani tengah viral di linimasa sosial media TikTok usai membeberkan rahasia seputar dokter gigi yang tak banyak diketahui masyarakat awam.

Lewat video berjudul “Things you dentists can tell about you part 3’ di akun TikTok miliknya, @thatdentalgal_seperti dikutip Fox News, Sukhmani mengungkapkan bahwa sebetulnya dokter gigi selain bisa mendeteksi apakah seseorang itu perokok, memiliki kelainan pola makan, dan infeksi sinus, tapi juga bisa mendeteksi kehamilan seseorang dengan melihat kondisi mulut orang tersebut.

Di video yang sudah mendapatkan lebih dari 75 ribu like dari para pengguna TikTok tersebut, mahasiswi kedokteran gigi tahun keempat itu menjelaskan, ada beberapa indikator di mulut pasien yang dapat menunjukkan tanda kehamilan, termasuk mual dan erosi email dan adanya gingivitis kehamilan. Tanda ini terlihat pada hingga 30 sampai 50 persen pada wanita hamil.

Pregnancy gingivitis yang terdapat pada wanita hamil ini, gejalanya bisa berupa gusi yang meradang dan lunak sehingga lebih rentan mengalami pendarahan. Berdasarkan definisi dari American Pregnancy Association, gingivitis kehamilan disebabkan oleh perubahan hormonal yang meningkatkan aliran darah ke jaringan gusi, dan menyebabkan gusi menjadi lebih sensitif, mudah iritasi dan bengkak.

Perubahan hormonal juga bisa menghambat respons tubuh terhadap bakteri, yang ajadi faktor potensial menyebabkan infeksi periodontal yang membuat plak lebih mudah menumpuk di gigi. Tingkat keparahan gingivitis kehamilan biasanya meningkat pada trimester kedua.

Fakta yang dibeberkan oleh Sukhmani lewat videonya tersebut pun tak ayal membuat para netizen terkejut. “Aku memeriksa apakah hamil atau tidak, tanpa harus menggunakan alat tes kehamilan,” tulis seorang netizen. "Ya Tuhan, sewaktu aku mengandung aku kehilangan beberapa buah gigiku, aku ketakutan," imbuh seorang netizen lain. "Astaga ini membuatku takut, buru-buru langsung sikat gigi delapan kali dalam sehari," komentar netizen lainnya. "Ibuku ditanya oleh dokter gigi tentang sudah masuk ke berapa usia kehamilannya, yang mana ibuku saja bahkan belum mengetahuinya dirinya hamil," curhat netizen lain.