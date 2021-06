ANDREA Gunawan merupakan pemilik akun media sosial @catwomanizer. Ia dikenal di media sosial sebagai sexual health activist, consultant, dan juga dating coach. Sebagai media figure yang memiliki banyak pengikut, Andrea seringkali membuat konten edukasi tentang hal-hal yang sering dianggap tabu di masyarakat Indonesia.

Kali ini Andrea Gunawan dan Kevin Hendrawan membahas tentang hubungan pasangan kekasih yang sebelum menikah. Andrea menyarankan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat disesali dan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai atau values yang dimiliki setiap orang.

Masih dengan pembahasan hubungan cinta, Kevin pun bertanya tentang pandangan Andrea mengenai kesetaraan wanita dan lelaki.

“Sebenarnya wanita itu harusnya gimana sih, apakah dia harusnya support suaminya atau dia emang harus setara, atau malah kayak women rule gitu?” tanya Kevin.

“Gue tanya balik, kalau ngedate menurut lo harusnya siapa yang bayar?” tanya Andrea.

“Cowok, mungkin salah satu alasan gue bekerja keras adalah supaya gue bisa membiayai pasangan gue sih sebenernya, itu one of the goals” jawab Kevin.

“Jadi kalau menurut gue kalau dalam konteks pacaran, kalau emang cowoknya lagi ada duit lagi mau traktir misalnya, silahkan. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi misalnya cowoknya lagi bangun startup, kalau kayak gitu menurut gue take turns aja” jawab Andrea.

Andrea juga menyebutkan bahwa jika suatu pasangan memiliki tujuan untuk pindah ke jenjang yang lebih serius, mereka perlu mulai melakukan suatu investasi bersama. Investasi yang dimaksud Andrea yaitu seperti energi dan waktu secara emosional dan mental.

