IVAN Gunawan kembali menghibur penonton, terutama para penggemar beauty pageant, dengan video terbaru yang menyangkut Miss Grand Indonesia 2021. Ivan selaku National Director dan Founder Yayasan Dunia Mega Bintang ikut menemani Sophia Rogan sebagai Miss Grand Indonesia 2021 latihan tari.

Sebelumnya Ivan mengungkapkan bahwa Sophia akan segera memulai pelatihan sebelum mengikuti ajang Miss Grand International 2021. Rupanya Ivan menambahkan pelajaran tambahan kepada sesi pelatihan Sophia yaitu tarian tradisional, seperti tari Bali dan Jawa.

Kali ini Ivan turun langsung dan ikut memberi saran tentang menari. Ivan pun mengungkapkan alasannya menambahkan pelajaran tari tradisional tersebut. Dengan mempelajari tarian tradisional, Ivan ingin Sophia jadi lebih rileks, fokus, dan sabar.

“Mungkin ini sesuatu yang baru di Yayasan Dunia Mega Bintang, I want you to learn because if you dance you can be more sabar” tutur Ivan.

“Ketika kalian belajar menari Bali kalian akan fokus, akan konsentrasi” ujar pelatih tari.

Baca Juga : Sophia Rogan Miss Grand Indonesia 2021 Mengaku Kaget Saat Dikontak Ivan Gunawan

Setelah belajar beberapa gerakan, Sophia pun berhasil menampilkan sedikit tariannya. Karena sempat tinggal di Bali, ia pun senang dapat mempelajari tari khas Bali tersebut.

“Actually I really enjoy it, I have so much more respect to Balinese dancers” tutur Sophia.

Yuk intip keseruan mereka hanya di YouTube channel Ivan Gunawan!

https://www.youtube.com/watch?v=psy-BJNIx7M

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

Temukan kami di:

Website: https://www.starhits.id/

Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn

Twitter: https://twitter.com/Starhitsid

Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

(hel)