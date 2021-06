Aktivitas yang padat tentu akan menguras tenaga dan pikiran Anda. Berkumpul bersama teman menjadi salah satu obat mujarab pelepas lelah. Untuk menghabiskan waktu bersama teman, tentu dibutuhkan tempat yang cozy.

Nah, restoran BAE by Socieaty bisa menjadi tempat berkumpul bersama teman untuk hangout. Sesuai taglinenya 'Untuk Sahabat, Oleh Teman', restoran ini didesain menjadi tempat yang ideal untuk berkumpul bersama keluarga atau teman. Robert Veenendaal, Executive Chef BAE by Socieaty, mengatakan jamuan bersama teman dan keluarga adalah cara yang paling mendasar untuk dapat komunikasi antara satu sama lain.

Begitu memasuki restoran, Anda langsung merasakan suasana yang begitu rileks dan langsung disambut dengan interior memukau. Dinding restoran dihiasi dengan berbagai foto orang.

Lukisan chef Robert yang bernilai tinggi juga mencuri perhatian yang tentunya sayang dilewatkan. Box wine yang jumlahnya tak terhitung tersusun rapi dan lengkap dengan botol wine.

Tampilan interior ini berbanding lurus dengan rasa menu makanan yang disajikan. Berbagai menu dengan rasa yang menghipnotis disajikan restoran yang dibuka pada 18 September 2017 ini.

Salah satu menu wajib dinikmati adalah Tomahawk Espresso. Menu yang berbahan utama daging sapi Australia #TrueAussieBeef ini dimasak dengan cara yang tidak biasa. Sebelum dipanggang, tomahawk dibaluri dengan bubuk kopi asli Indonesia. Hmmmmmm....yummy.

Robert Veenendaal, Executive Chef BAE by Socieaty. (Foto: Dok.Okezone)

Sama seperti rib-eye, tomahawk diambil dari rusuk sapi. Perbedaannya terletak di penyajiannya, di mana tomahawk disajikan dengan potongan tulang rusuk yang besar yang masih menyatu dengan dagingnya. Dari segi rasa, tomahawk memiliki cita rasa dan kelembutan yang setara dengan rib-eye.

Chef Robert memilih bagian tomahawk dari daging sapi Australia #TrueAussieBeef karena bagian ini terlihat lebih marbling. Marbling yang terdapat dalam daging sapi Australia akan membantu memberikan rasa di seluruh bagian daging. Ketika dimasak dengan baik, lemak ini akan meleleh dan menciptakan tekstur yang halus, lembut, dan lengas.

Tomahawk Espresso juga menjadi menu spesial yang ditampilkan dalam event Jakarta Beef up Fest 2021. Jakarta Beef up Fest 2021 merupakan event tahunan yang diadakan oleh Meat Livestock Australian (MLA) Indonesia. Event ini berlangsung mulai 1-30 Juni 2021.

Tomahawk Espresso. (Foto: Dok.Okezone)

Meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, event tahunan yang digelar MLA Indonesia ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 25 café dan food service ternama di Jakarta pun turut meramaikan kampanye tersebut.

Kembali ke menu Tomahawk Espresso, tomahawk dari daging sapi Australia ini sebelum dipanggang terlebih dahulu dilumuri bubuk kopi asli Indonesia. Kopi berperan penting dalam memberi cita rasa maksimal khususnya dalam masakan steak.

Kopi yang mengandung asam ini memiliki khasiat yang hampir mirip dengan cara kerja wine. Daging yang dilumuri kopi akan memberi rasa gurih pada daging tersebut. Ini tentu saja memberi ledakan rasa yang ajaib. Penasaran dengan Tomahawk Espresso? Segera langkahkan kakimu ke BAE by Socieaty. Let's beef up your day!

