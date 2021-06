Mengusung tema casual dining, Restoran William’s Jakarta, akan membawa Anda pada pengalaman menyantap makanan dengan cita rasa Asia dan Western dengan layanan terbaik. Berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan, William’s - Casual Dining sangat cocok bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman sembari bersantai dan mencicipi makanan favorit Anda.

Tak hanya itu saja, William’s - Casual Dining juga turut memeriahkan Jakarta Beef Up Fest pada Juni 2021 dengan menyajikan menu signature-nya, yaitu M4 Aus Wagyu Striploin with Asian Chimichurri.

Bahan utama dalam pembuatan Wagyu Striploin with Asian Chimichurry ini menggunakan daging sapi Australia #TrueAussieBeef yang sudah memiliki cita rasa tersendiri sehingga mampu membuat daging lebih empuk, juicy, dan flavorful.

Kevin Addy Sjahputra, Head Chef William’s – Casual Dining

Kevin Addy Sjahputra, Head Chef William’s - Casual Dining, mengatakan daging sapi Australia #TrueAussieBeef memiliki rasa yang flavorfull dan lebih cepat matang. Saat memasak daging tidak perlu menggunakan banyak minyak, karena daging sapi Australia sudah memiliki minyak dari daging sapinya. "Daging sapi Australia sudah memiliki rasa dan wangi tersendiri, sehingga saya tidak perlu menggunakan butter saat memasak daging sapi Australia," jelasnya.

Buat Anda pecinta steak, tentu tidak akan melewatkannya untuk mencicipi M4 Aus Wagyu Striploin with Asian Chimichurry, yang hanya ada di William’s – Casual Dining. Jangan lupa ajak pasangan atau keluarga tercinta. Let’s beef up your day!

M4 Aus Wagyu Striploin with Asian Chimichurry

Para penggemar daging sapi Australia juga dapat mencicipi menu khas chef dan restoran-restoran lainnya di acara Jakarta Beef Up Fest. Event tahunan yang diadakan oleh Meat Livestock Australian (MLA) Indonesia ini berlangsung mulai 1 - 30 Juni 2021. William’s – Casual Dining bersama 24 café, food service ternama di Jakarta menampilkan menu andalan masing-masing. CM

(yao)