MAKIN banyak kita temui para dokter muda yang aktif terlibat dalam upaya mengedukasi masyarakat lewat media sosial, salah satunya Stephanie Cecillia. Dokter gigi ini bahkan banyak juga, lho, share foto OOTD yang bikin fansnya semakin setia.

Di Instagram pribadinya, @stephaniececillia, perempuan muda ini cukup rutin membagikan aktivitas harian, termasuk meng-endorse iklan yang dia terima. Tak hanya itu, dokter gigi cantik ini juga suka pamer senyum manisnya.

Tidak percaya? Berikut ini beberapa potret manis dokter Stephanie yang berhasil dirangkum MNC Portal:

Di ruang praktik

Nah, begini tampilan dokter Stephanie saat praktik. Kalau dokter giginya seperti ini pasti anak-anak tidak takut datang ke rumah sakit.

Dokter muda tersebut mengenakan setelan praktik ungu muda dengan kacamata diletakkan di bagian atas kepala. Senyum manisnya menenangkan jiwa, ya.

Pakai baju tradisional

Sepertinya dokter Stephanie punya bakat di dunia modeling, deh. Lihat saja fotonya ini, dia cukup berhasil bergaya ala model dengan pakaian tradisional. Aksesori yang dia kenakan pun tampak sangat menarik perhatian.

Diterangkan seorang netizen di kolom komentar unggahan ini, Dokter Stephanie di sini tengah mengenakan baju Adat Tampo Bada, Sulawesi Selatan. Cantik banget, ya!

Saat jadi model

Look at this picture! Dokter Stephanie berubah sangat drastis. Di depan kamera dengan persiapan pemotretan profesional membuat dirinya berubah dari yang biasa kita lihat. Tak ada kata yang mampu menggambarkan foto ini selain sempurna. Done!

Saat ngopi cantik Begini tampilan dokter Stephanie saat di luar ruang praktik. Seperti anak muda lainnya, dia pun suka hangout bersama teman-teman dan momen itu dia bagikan di Instagram. Di sini dokter muda itu mengenakan pakaian semi formal berwarna biru dan tampilannya lebih anggun karena rambutnya di-styling dengan apik dan riasan wajahnya yang simple tapi langsung memberi perubahan yang oke banget. Di hari bahagia Ya, ternyata dokter Stephanie bukan perempuan lajang. Dia sudah sah menjadi istri pada 2020. Ini adalah momen pernikahannya, cantik banget! Wajahnya benar-benar manglingi dan semua yang ada di foto ini sangat memesona. Pancaran mata yang indah, kebaya yang cantik, bahkan rambut yang tertata rapi membuat semuanya begitu sempurna.