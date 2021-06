FAREWELL With The Chef adalah program terbaru dari RCTI+ yang menghadirkan kontestan Masterchef Indonesia musim 8 yang tereliminasi. Dalam acara ini, banyak membahas seputar experience mereka selama berada di dalam galeri Masterchef Indonesia dan juga mengajak bermain games dan challenge. Mau tahu keseruannya?

Fasha, kontestan pertama yang harus meninggalkan 17 peserta galeri Masterchef Indonesia karena telah tereliminasi karena penilaian atas masakannya oleh para juri. Hal tersebut dikarenakan masakan yang ia berikan pada juri tidak meng highlight bahan makanan utamanya.

Saat itu, para kontestan ditantang oleh para juri untuk memasak dengan bahan utama kentang. Masakan Fasha yang bernama “Kentang Kuah Arsik” menurut para juri rasanya kurang asin dan ikan yang dimasaknya terlalu lembek. Hal itu lah yang membuat para juri dengan berat hati mengatakan bahwa ia harus meninggalkan mimpinya untuk menjadi the next Masterchef Indonesia.

Kali ini Farewell With The Chef menghadirkan Fasha untuk menceritakan pengalamannya di galeri Masterchef. Menurut Fasha, ikut Masterchef Indonesia adalah hal luar biasa. “Pokoknya beyond my imagination," ujarnya.

Ia mengikuti audisi tersebut dengan penuh rasa panik, karena tadinya ia hanya memasak untuk keluarga dan teman-temannya. Namun, kini ia harus memasak untuk para juri idolanya terutama chef Renatta. Fasha mengaku sangat banyak bicara saat audisi ketika menyiapkan masakan, namun ternyata hal itu ia lakukan untuk menutupi kepanikannya. Akhirnya ia tak menyangka bahwa ia berhasil mendapatkan Apron.

Ketika ditanya bagaimana perasaannya ikut kompetisi walaupun akhirnya pulang, Fasha pun mengaku bahwa ini merupakan hal yang menyenangkan. Ia berkata bahwa ia tidak menyangka bisa punya teman dari satu Indonesia.

“Aku lahir dan dibesarkan tuh di Jakarta. Jadi aku seneng banget bisa dapat pengalaman dan cerita yang berbeda-beda dari teman-temen soal makanan yang berasal dari asalnya masing-masing," ujar Fasya.

Saat chef Juna mengatakan bahwa ia harus meninggalkan galeri Masterchef Indonesia, sebelumnya Fasha merasakan "Ada perasaan di hati tuh kayaknya gue mungkin pulang deh, trus perasaan mungkin tuh mulai enggak enak," ujarnya. Namun ketika chef Juna mengatakannya, Fasha sudah tidak kaget dan merasa dirinya lega. "Perjalanan di sini bukan berarti kegagalan di masa kedepannya, dan buat aku rasa syukur aku lebih besar ketika bisa berada disini daripada rasa kesedihannya," jelasnya. Ia pun meninggalkan galeri dengan senyuman. Jika ditanya apakah sedih saat meninggalkan Masterchef , Fasha merasakan sedih karena harus berpisah dengan teman-temannya yang seperti keluarga. Jika orang-orang mengatakan "Oh lu orang pertama yang keluar dari MCI?", Fasha berkata itu bukanlah apa apa,