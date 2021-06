Para pecinta steak dengan daging segar dan berkualitas, kini semakin dimanjakan dengan kehadiran lokasi baru Steak Hotel by HOLYCOW!. Restoran pelopor yang menghidangkan wagyu dengan harga terjangkau di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Sebagai restoran yang telah ada lebih dari 11 tahun itu tentu sangat memahami bahwa perubahan perlu dilakukan. Hal itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para penggemar steak.

"Kami juga mempunyai tiga private room yang bisa digunakan untuk meeting. Bedanya meeting room di sini dengan di tempat lain, ini berkaitan dengan Meat Shop yang tidak ada di menu reguler. Mereka bisa memilih lebih dulu daging yang ada, sesuai selera dan sesuai budget, kami kemudian memasak daging tersebut," ucap Founder Steak Hotel by HOLYCOW!, Wynda Mardio.

Wynda menambahkan, di tempat baru yang terdiri atas empat lantai itu, pengunjung dapat menikmati makan di tempat dengan kapasitas 70 orang. Wynda juga menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk memperkenalkan beragam jenis daging. Pasalnya, pandemi membuat banyak orang meluangkan waktunya untuk memasak.

"Kondisi ini menjadi momentum bagi kami untuk mewujudkan Meat Shop yang menyediakan berbagai kebutuhan daging segar yang diseleksi khusus dan terjaga kualitasnya. Kami bahkan memiliki pilihan daging spesial yang jarang ditemukan di pasaran," ujarnya.

Untuk memastikan layanan terbaik yang aman bagi konsumen dan karyawan selama pandemi Covid-19, Steak Hotel by HOLYCOW! menerapkan protokol kesehatan dan kebersihan di setiap lini operasional.

Pihaknya membersihkan dapur dan area makan dengan desinfektan secara berkala. Selain itu, pengecekan suhu tubuh bagi karyawan dan pengunjung, ketersediaan cairan sanitizer di setiap TKP, serta memastikan makanan atau minuman yang disajikan dan dibungkus terjaga kebersihannya.

Bagi Anda yang ingin berkunjung ke tempat ini, cobalah mencicipi menu spesial Wagyu Sate Maranggi dan Sher Wagyu Full Blood.

Wagyu Sate Maranggi

Untuk sate maranggi ini agak spesial karena menggunakan daging interkostal sapi Australia #TrueAussieBeef. Daging interkostal adalah daging di antara tulang iga sapinya. "Pastinya enak, juicy, dan masaknya tidak terlalu lama," ungkap Wynda.

Satu lagi menu spesialnya yakni Sher Wagyu Full Blood. Wagyu ini dari Australia. Daging sapi Australia mudah dimasak, juicy, dagingnya lembut, dan bisa diolah menjadi berbagai masakan. "Karena di Steak Hotel by HOLYCOW! ini identik dengan steak-nya. Kita pakai Wagyu full blood, bisa dilihat marbling-nya terlihat jelas banget," jelasnya.

Selain dapat dinikmati di Steak Hotel by HOLYCOW!, Wynda menjelaskan bahwa kedua menu tersebut juga ditampilkan dalam event Jakarta Beef up Fest 2021.

Sher Wagyu Full Blood

Event tahunan yang diadakan oleh Meat Livestock Australia (MLA) Indonesia ini berlangsung mulai 1-30 Juni 2021, dan termasuk dalam rangkaian program #TrueAussieBeef dan kampanye #Beef Up .

Melalui kampanye ini, MLA memperkenalkan lebih jauh tentang manfaat serta keunggulan daging sapi Australia kepada konsumen Indonesia. Sebagai produsen daging sapi, Australia berkomitmen untuk memastikan kualitas dan standar yang ketat dalam memproduksi daging yang halal, sehingga bisa diterima konsumen.

Steak Hotel by HOLYCOW! bersama 24 cafe, food service ternama di Jakarta akan menampilkan menu andalan masing-masing. Pastikan Anda menikmati sajian menu dari Holycow bersama pasangan atau keluarga tercinta. Let's beef up your day! #TrueAussieBeef.

