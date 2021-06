TIDAK hanya pemain, kekasih dan istri atau biasa disebut WAGs juga menjadi sorotan tersendiri di Piala Eropa 2020. Salah satunya istri gelandang tim nasional Swedia, Emil Forsberg.

Shanga Hussain akan menjadi salah satu sosok yang bakal jadi sorotan di laga Swedia vs Spanyol, Selasa (15/6/2021), pukul 02.00 WIB. Mungkin Shanga Hussain tak seperti WAGs Spanyol yang terkenal karena penampilan seksi dan glamor, dia lebih modest tapi tetap modis.

Tak perlu berlama-lama, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadi Shanga, Senin (14/6/2021) yuk intip lima potret modis Shanga Hussain berikut ini.

1. Setelan klasik kemeja-jeans





Jalan-jalan santai menikmati matahari pagi bersama sang anak, Shanga terlihat keren dalam balutan mix and match klasik. Kemeja putih lengan panjang dan celana jeans model jogger yang nyaman. Sepatu sneakers putih, topi baseball dan sunglasses hitam melengkapi penampilan kasual Shanga.

Baca Juga : 5 Potret Anna Stachurska, Karateka Cantik Penjinak Robert Lewandowski Si Raja Gol Eropa

2. Oversized blazer





Trik mix and match saat mengenakan blazer dari Shanga satu ini bisa disontek untuk menampilkan gaya smart look. Shanga tampak modis dengan memadukan jumpsuit hitam sebagai inner lalu di-layer bersama oversized blazer warna ungu lilac terang yang kontras dengan warna jumpsuit yang gelap.

Baca Juga : WAGs Euro 2020: Seksinya Edurne Garcia, Penyanyi Cantik Kekasih David de Gea

3. Midi dress





Untuk OOTD saat momong anak bermain di taman, Shanga pilih potongan outfit dengan tema floral. Midi dress lengan panjang dengan aksen full pattern floral warna merah. Makin cantik dan stylish dengan sling bag Chanel warna merah sebagai aksesori pelengkap.

4. Jumpsuit

Jalan-jalan santai sekeluarga, Shanga terlihat modis dalam balutan one-piece jumpsuit warna hijau olive. OOTD Shanga tambah keren dengan pilihan sepatu sneakers putih dan shoulder bag Gucci. 5. Jogger pants

Ke salon untuk potong rambut, Shanga kala itu pilih mengenakan outfit street style, mix and match graphic tee putih sebagai atasan dengan jogger pants warna coklat keemasan full pattern dan sepasang sepatu sneakers yang semuanya merupakan keluaran Gucci.