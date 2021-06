IDOL Kpop Jepang TWICE memang berisikan perempuan-perempuan cantik. Namun, di antara mereka ada satu nama yang dianggap paling cantik, yakni Tzuyu.

Tzuyu TWICE sejak debut hingga saat ini, dikenal sebagai salah satu sosok idol K-Pop tercantik. Punya visual menakjubkan yang bikin kagum, Tzuyu setiap tahun rutin masuk dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia.

Di tengah kesibukannya sebagai personel salah satu girl group paling sukses di industri K-Pop saat ini, Tzuyu tak lupa untuk selalu merawat kecantikan wajahnya.

Bicara soal rahasia atau tips dalam menjaga kulit wajahnya agar tetap flawless dan sehat bercahaya, dara asal Taiwan yang hari ini sedang berulang tahun ke-22 ini ternyata punya cara unik loh!

Sadar memiliki kulit wajah yang kering, Tzuyu memastikan kulit wajahnya selalu terhidrasi dengan baik. Seperti dikutip Kpopstarz, Senin (14/6/2021) Tzuyu rutin merawat kulit wajahnya menggunakan sheetmask, namun bukan hanya satu layer tapi berbagai layer dengan tipe sheetmask yang berbeda-beda dengan tujuan agar kulit wajahnya menyerap semua manfaat yang berbeda-beda dari setiap sheet mask.

Selain itu, untuk memastikan seluruh sheetmask yang ia pakai melekat sempurna, Tzuyu secara khusus menggunakan masker tipe silikon.

Skincare ala pelantun hits I Can’t Stop Me dan Cry for Me satu ini belum berhenti sampai situ saja. Untuk produk skincare yang ia pakai, mengutip Koreaboo, Tzuyu memastikan produk skincare yang ia aplikasikan ke wajahnya mempunyai kandungan atau komponen bahan yang bisa sangat melembapkan kulitnya yang kering.

Dengan serangkaian ritual perawatan ini, Tzuyu mengatasi masalah kulit wajahnya yang kering sekaligus menjaganya agar tetap sehat meski sering dipulas aneka produk makeup.

