KOREA Selatan sedemikian besar mempengaruhi sebagian warga masyarakat Indonesia, khususnya kaum millennial. Mulai dari musik, teknologi, kuliner, dan tentu saja fashion.

Fashion street style Korea menjadi sumber inspirasi. Tetapi ternyata bukan hanya kaum muda di Indonesia, Jo Yuri, seorang influencer berusia 22 tahun asal Korea juga sering terinspirasi oleh fashion dari para selebriti Korea.

Yuri yang juga seorang Dancer mengakui, fashion merupakan turning point di dalam hidupnya. Ia menganggap fashion sebagai small personal performance, dimana seseorang bisa mencari style yang disukai dan cocok untuk diperlihatkan kepada orang lain.

Yuri mangatakan, tidak penting untuk tampil fashionable karena tidak ada parameter yang pasti untuk mendefinisikan kata ‘fashionable’. Tergantung selera setiap orang. Jadi, penting baginya untuk mencari gaya yang nyaman dan cocok untuk dirinya.

Sebagai influencer, bisa dilihat dari akun Instagram Yuri (@yuriiaw) ia juga suka tampil edgy ala girl group member yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda penggemar fashion style para idol Korea.

Mengenai gaya sehari-hari, Yuri mengatakan, sebenarnya bermacam-macam karena ia suka mencoba hal-hal baru.

“Tapi untuk daily, I always go for casual style because it’s very light, jadi bisa dipakai kemana aja tanpa terlihat effortful dalam styling. Dan aku juga lagi into banget street style karena memiliki alasan tersendiri kenapa trend ini sangat disukai oleh anak muda.”

Yuri mengatakan, selebriti-selebriti Korea adalah sumber inspirasinya.

“They usually go all out for their airport fashion dan terkadang banyak yang membuat analisa sendiri tentang fashion mereka masing-masing. Atau biasanya aku juga sering cek akun Instagram mereka, that’s why aku rata-rata dapat inspirasi dari selebriti Korea.”

The F Thing, e-commerce fashion dan beauty milik MNC Group, selalu terdepan dalam menyajikan tren fashion KPop. Kali ini The F Thing membagikan tips terbaik seputar fashion bersumber dari selebgram Jo Yuri (@yuriiaw).

3 Produk Fashion Paling Penting

“First, aku sekarang lagi into very light cardigans, karena bisa di mix and match dengan banyak banget jenis outfit. Contohnya bisa di pair up dengan t-shirts atau mini dresses, jadi bisa terkesan lembut untuk first impressionnya kalo ketemu sama orang baru, dan juga bisa terlihat feminine lovely tapi tetap stylish.”

“Yang kedua, aku lagi selalu pakai boots. With boots, kita bisa terlihat effortless tapi stylish, karena boots bisa bikin aksen yang kenceng. Jadi kalo mau pake outfit yang simpel bisa pake boots dan akan terlihat very stylish.”

“Dan yang ketiga, my favorites are jewelries or accessories kayak anting dan kalung, karena dengan aksen kalung atau anting sebuah style bisa keliatan beda banget overall vibe stylenya,”

Tips untuk Penggemar Fashion

“Yang pertama, kamu bisa coba pakai inner tipis dengan jaket. Antara leather jacket atau formal jacket like blazers, bisa membuat kamu terlihat minimalistic tapi tetap keren, apalagi ditambah boots dan leather mini shoulder bag itu akan terlihat bagus banget. Kamu bisa juga cobain layering fashion dengan knit cardigan atau knit sweaters dengan memakai dress panjang, it would make you look very lovely and warm.”

Beberapa brand yang memiliki produk-produk seperti disebutkan Jo Yuri, dapat Anda temukan di website The F Thing. Brand itu di antaranya NOHO, Noir Sur Blanc, dan Agatha untuk produk pakaian, dan juga Lucroux, Payugoods, dan Tony Perotti untuk aksesoris dan sepatu yang mirip dengan produk yang Yuri kenakan sehari-hari.

https://www.thefthing.com/women?src=Tft004-Branding-okezone-fashionhacks_yuri&utm_campaign=Tft004-Branding-okezone-fashionhacks_yuri&utm_medium=direct&utm_source=okezone

(hel)