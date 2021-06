MELIHAT anak terus main gadget selama di rumah saja tak jarang membuat orangtua pusing. Nah, Anda bisa memberikan kegiatan seru kepada si kecil yakni membuat mainan do it yourself yang menyenangkan.

Salah satunya bermain origami yang menyenangkan bareng si kecil loh, Bunda. Anda bisa berkreasi dengan si kecil membuat aneka gambar warna-warni.

Dituturkan Amanda Siregar, jika Anda mengajak si kecil berkreasi dengan metode DIY, membuat anak lebih kreatif. Daripada terlalu sering bermain gadget yang membuat anak sulit fokus.

"Mereka bisa belajar motorik dan belajar warna, kita alihkan dari gadget yang bisa merusak mata," kata Amanda saat memandu acara Casa Herbalife Nutrition; Panti Asuhan Agape, Rumah Autis dan Bali Caring Community.

Agar orangtua tak kesulitan memilih, kata Amanda, bisa membujuk si kecil dengan cara seru. Misalnya mengajak mereka untuk mencari ide bersama-sama.

Kegiatan ini, menurut Amanda, dijamin bisa mengusir rasa bosan si kecil. Apalagi di masa pandemi ini yang membuat mereka harus di rumah saja.

Pasti di rumah kan boring di rumah, tapi kita kalo terus mencoba mereka akan cari sendiri dan terus dicoba," paparnya.

Amanda pun mencontohkan kreasi seru diy untuk si kecil. Seperti membuat hasta karya D.I.Y Paper Snail, 3D Paper Jellyfish Craft dan Love Monster Puppet.

Anda bisa mempersiapkan bahan-bahan sebagai berikut ya! - Gunting - Lem Stick - Spidol Hitam -Double Tape - Kertas Origami ukuran sedang : 10 lembar (2 Merah, 2 Biru, 2 Kuning, 2 Hijau, 1 Cokelat, 1 Merah Muda) - Kertas Karton dipotong menjadi ukuran A4 dibagi 2 menjadi A5: 2 lembar - Kertas HVS 4 lembar - Kertas Krep 2 warna, ukuran masing-masing Lebar 7cm : 2 potong. Cara membuat: 1. Siapkan kertas origami aneka warna, lalu gambar aneka bentuk yang diinginkan dengan spidol. Misalnya bintang laut, rumput laut, juga aneka gambar biota laut. 2. Jika sudah, gunting semua bentuk yang sudah digambar dan siap untuk ditempel. 3. Siapkan lagi kertas krep untuk menempel aneka bentuk gambar. Lalu pilih warna sesuai keinginan. 4. Tempel semua gambar sesuai pilihan Anda. 5. Rapikan dan siap dipajang. Selamat mencoba!