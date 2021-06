NAMA Ngoc Trinh sempat menggemparkan dunia pada 2019. Ia adalah model asal Vietnam yang dikritik Menteri Kebudayaannya karena menggunakan pakaian seronok di acara penting internasional.

Sejak kejadian itu, banyak publik menyoroti media sosial Ngoc Trinh yang ternyata memang sering sekali pamer OOTD nyaris telanjang. Makanya, penampilannya di Cannes kala itu enggak terlalu mengejutkan fansnya yang sudah terbiasa melihat Ngoc tampil vulgar.

Setelah 2 tahun kasus itu merebak, bagaimana kabar Ngoc Trinh? Apakah dia masih suka pamer foto nyaris telanjang di Instagram pribadinya? Nah di artikel ini MNC Portal coba mengabarkan paras Ngoc Trinh sekarang, berikut ulasannya:

Masih membara

Setelah tenggelam di media massa, Ngoc Trinh rupanya masih eksis di Instagram dengan tampilan sensual. Foto ini menggambarkan dengan jelas kalau model Vietnam ini memang tak bisa menanggalkan karakter sensualnya tersebut.

Ia tampil super membara dengan hanya menggunakan bikini merah dengan aksen perhiasan yang melintang di antara bikininya. Posenya hot banget bukan?

Selfie seksi

Sekali lagi, bukan hal aneh buat Ngoc Trinh tampil di media sosial hanya mengenakan bra dan potret semacam ini banyak sekali kita bisa lihat di akunnya.

Di sini Ngoc tampil sangat cantik mengenakan bra hitam yang dipadukan dengan kemeja putih. Aksesori seperti kalung dan cincin yang dia kenakan memberi kesan mewah yang edgy banget. Kecantikannya masih tetap sama, ya.

Mewah banget!

Pakaian dalam yang dikenakan Ngoc ini terlihat mewah sekali dengan batu-batu mutiara yang membentuk pola semacam dress. Ia padukan outfit tersebit dengan long coat berbahan sintetis glossy yang kece parah.

Kharisma sebagai model memang tak bisa dipungkiri begitu besar. Melihat foto seperti ini saja kita bisa lihat bahwa Ngoc sudah punya jam terbang yang banyak sebagai model pemotretan. So sexy!

So gorgeous

Pesona model Vietnam ini di depan kamera tak perlu diragukan. Ia benar-benar bisa memikat siapapun yang melihatnya, termasuk lewat foto ini.

Di sini Ngoc mengenakna dress bersiluet seksi dengan bra top yang tersambung dengan rok panjangnya. Meski tak sevulgar sebelumnya, tapi kesan sensualnya sangat terasa dengan permainan ekspresi dan pose tubuhnya yang meliuk ini. So gorgeous!

Like a queen!

Foto terakhir ini menggambarkan dengan jelas dirinya sekarang. Ya, Ngoc di 2021 terlihat sangat berbeda dengan 2019 saat dirinya viral kalai itu. Ngoc di era sekarang lebih mature dan tentunya semakin tahu bagaimana menunjukkan sisi sensual dengan lebih elegan.

Foto ini misalnya, dia mengenakan dress hitam dengan statement di bagian dada yang dramatic sekali. Tapi, saat kita lihat bagian rok, di sana ada belahan super tinggi yang memungkinkan kaki indahnya menyembul keluar saat berjalan. No word for this pic selain perfect!