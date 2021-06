ARTIS Haykal Kamil melalui unggahan di akun Instagram pribadinya menginformasikan bahwa dirinya positif covid-19. Dalam keterangan foto unggahan itu, ia menjelaskan kondisi terkini dan gejala yang dialami.

"It's been a while, mau menginformasikan bahwa gw positif covid-19. Kondisi saat ini Alhamdulillah stabil, jadi bisa isolasi mandiri. Sudah bergejala dari 11 hari lalu, tapi baru dapat kepastian Senin minggu lalu," ungkap Haykal Kamil.

Adik dari Zaskia Adya Mecca itu pun mengungkapkan kalau dirinya memiliki penyakit penyerta atau komorbid asma, dan itu yang membuatnya mengalami sesak napas.

"Dengan punya riwayat asma, awalnya sesak napas cukup parah, namun sembuh seiring berjalan waktu," lanjutnya.

Kondisi terkini dijelaskan kalau dirinya masih mengalami anosmia atau kehilangan kemampuan indera penciuman dan perasa. Itulah kenapa dirinya saat makan tidak bisa merasakan apa pun alias semua terasa hambar.

Akibat kondisi tersebut, Haykal Kamil pun introspeksi diri. Ya, saat nikmat bisa merasa itu dicabut, ternyata rasanya tidak enak sama sekali dan dia merasa kurang bersyukur ketika nikmat tersebut masih ada di tubuhnya.

"Jadi inget selama ini kurang bersyukur, ketika nikmat-Nya dicabut sedikit saja langsung baru sadar. Ya, Tuhan ampuni kami yang banyak khilaf ini. Jaga kesehatan ya semua," papar Haykal Kamil.

Dalam unggahan lain, Haykal Kamil membagikan potret vaksinasi kedua yang didapat dari program pemerintah untuk pekerja ekonomi kreatif. Haykal Kamil pun menjelaskan kalau dirinya sudah mendapat dua dosis Vaksin Sinovac. Ini menjelaskan sekali lagi bahwa mereka yang sudah divaksin tetap bisa terinfeksi covid-19. Maka itu, penting bagi masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan terus menjaga pikiran tetap positif dan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi dan seimbang. Istirahat yang cukup juga penting ya. Terkait penyakit penyerta atau komorbid asma yang diderita Haykal Kamil, apakah akan memperburuk penyakit covid-19 yang dialaminya? Berdasarkan laporan laman US News, asma tidak meningkatkan risiko keparahan infeksi covid-19. Jadi, mereka yang mengonsumsi obat asma seperti kortikosteroid inhalasi dan long-acting beta-agonis, tidak meningkatkan risiko keparahan saat terinfeksi covid-19. "Artinya, para peneliti menemukan bahwa asma tidak menyebabkan lebih banyak kematian akibat covid-19," terang laporan tersebut. "Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk melihat modulasi kekebalan yang mendasari disebabkan oleh asma atau pengobatan asma untuk melihat apa dampaknya terhadap hasil covid-19," jelas Profesor Anju Peters dari Northwestern Feinberg School of Medicine di Chicago-Amerika Serikat, dalam keterangannya di American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology.